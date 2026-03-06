Mustafa Sarıgül’e 120 bin TL ceza! Plakayı tokatlayarak isyan etti: “Niye, niye, niye? Soruyorum!”

Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, 24 CAN 24 plakalı aracına kesilen trafik cezalarıyla gündeme geldi. Toplamda 120 bin liraya ulaşan ceza makbuzunu görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Sarıgül, çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Aracının önünde diz çöküp plakasını tokatlayarak konuşan Sarıgül, radar ve kırmızı ışık cezalarını anladığını ancak toplam tutarın bu kadar yükselmesine anlam veremediğini söyledi.

Erzincan ile özdeşleşen 24 CAN 24 plakalı şahsi aracına gelen toplam 120 bin liralık ceza makbuzunu gören Sarıgül, şaşkınlığını ve sitemini paylaştığı bir video ile dile getirdi.

"BU PLAKAYA BU CEZA NİYE?"

Sosyal medyayı aktif kullanmasıyla bilinen ve videolarıyla sık sık gündem olan Sarıgül, bu kez kendi aracına kesilen cezalarla takipçilerinin karşısına çıktı.

Yayınladığı videoda kendine has üslubuyla yetkililere seslenen Erzincan Milletvekili, şu ifadeleri kullandı:

"Radar cezasını anladım, kırmızı ışıkta geçmeyi anladım. Peki, bu plakaya 120 bin lira ceza niye, niye, niye? Soruyorum!"