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Musul’da yükseköğretim düzeyinde ilk Türkçe bölümü açıldı

Irak'ın Musul kentindeki özel El-Hadba Üniversitesi'nde yükseköğretim düzeyindeki ilk Türkçe bölümü açılırken, bölüm bünyesinde ücretsiz temel Türkçe kursunun da faaliyete geçtiği bildirildi.

Musul’da yükseköğretim düzeyinde ilk Türkçe bölümü açıldı

Irak'ın Musul kentinde yükseköğretim düzeyindeki ilk Türkçe bölümü, bugün düzenlenen törenle açıldı. Özel El-Hadba Üniversitesi bünyesinde kurulan Dil ve Çeviri Merkezi çatısı altında faaliyet gösteren bölümde ayrıca ücretsiz "Temel Türkçe Kursu" başlatıldı. Türk Dili bölümünün yanı sıra İngilizce ve Fransızca bölümlerinin de bulunduğu üniversitede bugün itibarıyla başlayan ücretsiz kurslarla katılımcıların dil becerilerinin geliştirilmesi, iletişim yeteneklerinin artırılması ve Türk kültürünü daha yakından tanımalarının amaçlandığı ifade edildi. El-Hadba Üniversitesi'nin üçüncü katındaki 1 numaralı salonda düzenlenen kurslara üniversite öğrencilerinin yanı sıra Türkçe öğrenmek isteyen tüm vatandaşların ücretsiz katılabileceği bildirildi.

Musul’da yükseköğretim düzeyinde ilk Türkçe bölümü açıldı 1

"İLK 24 SAAT İÇİNDE 90 ÖĞRENCİ KAYIT YAPTIRDI"

Açılış töreninde konuşan Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Serhad Varlı, Türk Dili bölümünün Türkiye ile Irak, özellikle de Musul arasındaki bağların güçlenmesine önemli katkı sağlayacağını söyledi. Varlı, "Bugün Hadba Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Türk Dili ve Çeviri Merkezi'nin açılış törenine katıldım. Bundan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Söz konusu merkez öğrenci kayıtlarını almaya başladığından itibaren 90 öğrencinin de ilk 24 saat içerisinde kayıt yaptırdığını öğrendim. Bu sayının önümüzdeki dönemde daha da artmasını beklediğini sayın rektörümüzden duydum. Türkçeye olan ilgiden çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Hadba Üniversitesi, Musul'daki en köklü özel üniversitelerden bir tanesi. Böyle bir merkeze ev sahipliği yapacak olmasından dolayı kendilerini tebrik ediyorum" dedi.

TOKAT İLE MUSUL ARASINDA KARDEŞ ŞEHİR PROJESİ

Musul'da yakında Yunus Emre Kültür Merkezi'nin de faaliyete başlamasının beklendiğini belirten Varlı, "Yunus Emre Kültür Merkezimiz de inşallah yakında Musul'da faaliyet gösterecek. Önümüzdeki dönemde bu merkezimizle iş birliği alanlarının gelişmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
El-Hadba Üniversitesi Rektör Yardımcısı Hasan Suphi el-Abbas ise, Türkçe bölümünün bu yılın başında Tokat ile Musul arasında imzalanan Kardeş Şehir Projesi kapsamında atılan adımlardan biri olduğunu belirtti. El-Abbas, "Bu adım iki şehir arasında imzalanan anlaşmanın temel unsurlarından biridir. Anlaşmayı genişleterek, 2027 yılında tamamen hayata geçirmek için ciddi çaba gösteriyoruz" diye konuştu.

Musul'da ilk kez yükseköğretim düzeyinde açılan Türkçe bölümünün Türkiye ile Irak arasındaki eğitim ve kültürel iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Irak üniversite musul
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