Mutfakta çıkan yangın evi küle çeviriyordu

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bir evin mutfak kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, Tosya ilçesi Kargı Mahallesi Uğurkaya Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yoğun dumanı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Olay da can kaybı ya da yaralanan olmazken evin mutfak kısmında maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)