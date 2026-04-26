Müzik kutusundan milyonlarca TL’lik uyuşturucu çıktı

Hatay’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda otomobilde bulunan müzik kutusu içerisinden ve aracın arkasında saklanan çantadan 12 milyon 375 bin TL’lik uyuşturucu madde çıktı.Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. 24 Nisan tarihinde İskenderun ilçesinde araçta yapılan arama neticesinde; iki parça halinde toplam 2 bin 450 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ve bin 250 gram kokain ele geçirildi. Araç sürücüsü N.A.A isimli şahıs TCK 188 uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan değerlendirmelerde operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 12 milyon 375 bin TL olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin çalışması esnasında uyuşturucunun müzik kutusuna saklanmış olması dikkat çekti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

