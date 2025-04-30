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MYNET ÖZEL | RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin duyurdu! İşte Güçlü Medya ve Bilinçli Toplum Zirvesi’nden çıkan kararlar

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, kurum tarafından organize edilen Güçlü Medya ve Bilinçli Toplum Zirvesi’nden çıkan kararları duyurdu.

MYNET ÖZEL | RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin duyurdu! İşte Güçlü Medya ve Bilinçli Toplum Zirvesi’nden çıkan kararlar
Mynet Özel Haber
Ersel Yıldırım

MYNET ÖZEL - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından, medya içeriklerinin toplumsal yapı üzerindeki etkilerini kapsamlı bakış açısıyla ele almak amacıyla 29-30 Nisan'da "Güçlü Medya, Bilinçli Toplum Zirvesi" düzenleniyor.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin ise kurum tarafından organize edilen Güçlü Medya ve Bilinçli Toplum Zirvesi’nden çıkan kararları duyurdu.

İŞTE GÜÇLÜ MEDYA VE BİLİNÇLİ TOPLUM ZİRVESİ'NDEN ÇIKAN KARARLAR

*"Gündüz kuşağı yayınlarıyla ilgili çok fazla şikayet geliyor. Bu programlar için ciddi yaptırımlar düşünüyoruz. Kendi çocuklarınıza izletmeyeceğiniz şeyleri topluma sunmayın. Daha önce evlilik programları nasıl yayından kaldırıldıysa böyle devam ederse bu programların da sonunun aynı olacağını hatırlatıyorum.

Çocuklarla ilgili içeriklerinde aile bağlarını yaralayan yayınların arttığı tespit edildi azami gayret gösterilecek.
Kriz dönemlerinde pozitif içerik ihtiyacı hasıl oluyor gerekli çalışmalar yapılacak.
Sokak röportajlarında bireysel görüşler topluma mal edilemez gelişigüzel sokak röportajlarının ana haber bültenlerinde yayınlanmasına müsaade etmeyeceğiz.
Aile dostu içerik sertifikası geliyor bu yapımlara teşvik sağlanacak."

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Ebubekir Şahin rtük Mynet Özel
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