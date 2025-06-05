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Naci Görür'den vatandaşa sitem! 'Evet sitem ediyorum! Bırakın artık fayları, kim bildiyi, ne dediyi..'

Deprem denilince Türkiye'de akla ilk gelen isimlerden olan Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür bu kez sitem mesajıyla gündem oldu. Sosyal medyada paylaşım yapan Görür, depremi yorumladığı için kendini suçlayanlara, "Gerekçe de korkuyorlarmış. Deprem konuşulmazmış, söylenmezmiş. Konuşmadıkça deprem olmazmış sanki" dedi. Görür ayrıca tek çözümün depreme dirençli kentler olduğunu vurgulayarak, "Bırakın artık fayları, kim bildiyi, ne dediyi" ifadelerini kullandı.

Naci Görür'den vatandaşa sitem! 'Evet sitem ediyorum! Bırakın artık fayları, kim bildiyi, ne dediyi..'
Ufuk Dağ

Dün İstanbul, bugün önce Akdeniz ardından Ege'de deprem oldu. Sarsıntılar Türkiye gündeminden düşmezken her sallantı sonrası gözler uzman isimlere çevriliyor. 6 Şubat'taki felaketi önceden bilmesiyle adından daha çok söz ettiren Naci Görür de bu isimlerin başında yer alıyor.

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BU KEZ SİTEM ETTİ!

23 Nisan'daki İstanbul depreminin ardından Türkiye bir kez daha tüm gözlerini uzman isimlere çevirdi. Büyük Marmara depreminin olacağını savunan Naci Görür'e bazı vatandaşlardan gelen tepkiler sonrası Görür sitem dolu bir paylaşım yaptı. Her fırsatta depreme dirençli kentleri savunan Görür çözüm kapısı olarak belediyeler ve hükümeti gösterdi.

paylaşım

'Evet sitem ediyorum' ifadeleriyle paylaşım yapan Görür şu ifadeleri kullandı;

Gün geçmiyor ki irili ufaklı depremler olmasın. İnsanımız ne yapıyor? Depremi yorumlayan, bize farkındalık veren insanları suçluyor. Gerekçe de korkuyorlarmış. Deprem konuşulmazmış, söylenmezmiş. Konuşmadıkça deprem olmazmış sanki. Daha dün elli binden fazla insanımızı kaybetmedik sanki. Deprem, fay hakkında çok şey bilmenize gerek yok. Ben depremi nasıl atlatırım diye eşsiz zekanızı çalıştırmanız gerekmiyor. Bütün varlığınızla DEPREM DİRENÇLİ KENTLER TALEP EDİN YETER. Talep yeri ve çözüm kapısı hükümet ve belediyelerdir. İşbirliğiyle, güçbirliğiyle bunu başaralım yeter. Tek çözüm bu. Bırakın artık fayları, kim bildiyi, ne dediyi..

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deprem Prof. Dr. Naci Görür naci görür paylaşım
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