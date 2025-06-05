Son dakika | Önce Akdeniz, sonra Ege: Çanakkale açıklarında deprem! Antalya ve İstanbul da saatler önce sallandı

Son dakika haberi: Çanakkale güne depremle uyandı! AFAD'dan açıklama geldi.
AFAD verilerine göre deprem saat 08:18'de Gökçeada'nın 61.27 km açıklarında gerçekleşti.
Büyüklüğü 4,6 olarak belirlenen depremin derinliği 12,61 km olarak açıklandı.
Yine bu sabah 07:32'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında yerin 67,26 kilometre derinliğinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
Öte yandan dün gece İstanbul'da Silivri açıklarında 3,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
22 Mayıs'ta Ege Denizi'nde 6,0 büyüklüğünde deprem olmuştu.
3 Haziran'da ise yine Ege'de, Muğla açıklarında 5,8 ve 5,0 büyüklüklerinde peş peşe depremler olmuştu. 5,8 büyüklüğündeki depremde 14 yaşındaki Afranur Ünlü yaşamını yitirmişti.
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