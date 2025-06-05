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Son dakika | Önce Akdeniz, sonra Ege: Çanakkale açıklarında deprem! Antalya ve İstanbul da saatler önce sallandı

Son dakika deprem haberi: Geçtiğimiz günlerde 5,8 ile sarsılan Ege Denizi'nde bir deprem daha oldu. Çanakkale açıklarındaki depremin büyüklüğü 4,6 olarak açıklandı. Yine bu sabah Antalya açıklarında, dün gece ise İstanbul açıklarında deprem olmuştu.

Son dakika | Önce Akdeniz, sonra Ege: Çanakkale açıklarında deprem! Antalya ve İstanbul da saatler önce sallandı
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Çanakkale güne depremle uyandı! AFAD'dan açıklama geldi.

SON DAKİKA | ÇANAKKALE AÇIKLARINDA DEPREM

AFAD verilerine göre deprem saat 08:18'de Gökçeada'nın 61.27 km açıklarında gerçekleşti.

Büyüklüğü 4,6 olarak belirlenen depremin derinliği 12,61 km olarak açıklandı.

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ANTALYA DA SALLANDI

Yine bu sabah 07:32'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında yerin 67,26 kilometre derinliğinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

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İSTANBUL'DA GECELEYİN DEPREM

Öte yandan dün gece İstanbul'da Silivri açıklarında 3,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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EGE DENİZİ'NDE PEŞ PEŞE DEPREMLER

22 Mayıs'ta Ege Denizi'nde 6,0 büyüklüğünde deprem olmuştu.

3 Haziran'da ise yine Ege'de, Muğla açıklarında 5,8 ve 5,0 büyüklüklerinde peş peşe depremler olmuştu. 5,8 büyüklüğündeki depremde 14 yaşındaki Afranur Ünlü yaşamını yitirmişti.

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