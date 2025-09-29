Nafaka nedir, hangi durumlarda ödenir?

Türk Dil Kurumu’nun yayınlarında, sözlüklerde ve resmi internet sitesinde yer alan Türkçe Sözlük sayfasında nafaka, Arapça dilinden dilimize gelip yerleşmiş olan ve isim türünde iki farklı tanımı olan bir kelimedir. Bu kelimenin ilk anlamı geçimlik kelimesi ile eş anlamlıdır ve geçinmek için gerekli olan her şey nafaka olarak adlandırılır. İsim türündeki ikinci anlamına göre ise hukuk dilinde kullanılan bir terimdir.

Nafaka nedir, ne demektir?

Nafaka kelime anlamı olarak sözlüklerde birinin geçindirmekle yükümlü olduğu kişilere, mahkeme kararı ile bağlanan aylık tanımına sahiptir. Hukuk alanında kullanılan bu kelime günlük hayatta da kullanılır ve çeşitli atasözlerinin ve deyimlerin içinde de yer alır. Kişilerin boşanma ya da ayrılık gibi durumlarında bir tarafın diğer kişiye ya da tarafa belli bir süre için belli oranlarda maddi destek sağlaması nafaka bağlanması ya da nafaka ödemesi olarak isimlendirilmiştir.

Ayrılmış ya da boşanmış olan kişilere maddi destek sağlanabilmesi için nafaka son derece önemli bir gelirdir. Özellikle ayrılan eşlerin çocuklarının bakımları için onların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ödenen nafaka çok önemli kabul edilir. Ekonomik açıdan zayıf durumda olan kişilere yardımcı olan nafaka ödemeleri yaşam standartlarının korunmasını sağlarken, çocukların geleceklerinin de garanti altına alınmasını sağlayabilir.

Nafaka neden ve hangi durumlarda ödenir?

Uygulanması Roma İmparatorluğu'na kadar uzanan nafaka uygulaması Türkiye’de Türk Medeni Kanunu doğrultusunda düzenlenmektedir. Farklı durumlara göre şartları sağlayan kişilere ödenen nafaka türleri de çeşitlilik göstermektedir:

Sürekli nafaka: Boşanmadan sonraki süreçte bir tarafın diğer tarafa maddi destek sağlaması amacı ile ödenir. Yaşlılık, engellilik, çocuk bakımı gibi durumlarda sürekli nafaka ödenmesine karar verilebilir.

Tedbir nafakası: Boşanma süreci devam ederken bir tarafın diğer tarafa maddi destek sağlayabilmesi adına ödenir. Tedbir nafakası türü boşanma davası devam ederkenki süreçte ekonomik ihtiyaçların karşılanmasını hedefler.

Yardım nafakası: Boşanmadan sonraki süreçte mevcut çocukların bakımı için ödenen nafaka türüdür. Yaşan standartlarının korumasını amaçlamaktadır.

İştirak nafakası: Boşanma süreci sona erdikten sonra mevcut çocukların eğitimleri ve bakımları için tarafların eşit bir şekilde ayarlanan oranlarda katkıda bulunması gerektiği durumlarda verilir. Çocukların ihtiyaçlarının eşit bir şekilde karşılanması başat hedeftir.

Türkiye’de nafaka hesaplaması belli bir yönteme göre yapılmaktadır. Ödenecek olan nafakanın miktarı, tarafların masrafları, gelirleri, giderleri, yaşam standartları, mevcut çocukların ihtiyaçları gibi farklı unsurlar göz önünde bulundurularak hesaplanmaktadır.