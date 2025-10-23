HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Nar toplamak isterken canından oluyordu: Kuyuya düşen çocuk kurtarıldı

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde nar toplamak isterken 10 metrelik kuyuya düşen küçük kız, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasıyla kurtarıldı. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Nar toplamak isterken canından oluyordu: Kuyuya düşen çocuk kurtarıldı

Olay, Yazıkent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yazıkent İlkokulu yakınlarında bulunan bir bahçede nar toplamak isteyen F.G. isimli bir kız çocuğu, dikkatsizlik sonucu yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya düştü.

NAR TOPLAMAK İSTERKEN ON METRELİK KUYUYA DÜŞTÜ

Küçük kızın düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, F.G.’yi düştüğü kuyudan çıkarmak için çalışma başlattı.

KÜÇÜK KIZIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Ekiplerin çalışmaları sonucu kuyudan çıkartılan F.G. sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansla kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

23 Ekim 2025
23 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHABu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul için sarı kodlu yağış, sel ve su baskını uyarısıİstanbul için sarı kodlu yağış, sel ve su baskını uyarısı
İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."
Anahtar Kelimeler:
Aydın çocuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da yeni dönem: 50 cm'den fazla yaklaşamayacaklar

İstanbul'da yeni dönem: 50 cm'den fazla yaklaşamayacaklar

Trump devlet başkanını ‘haydut’ ilan edip tüm ödemeleri durdurdu!

Trump devlet başkanını ‘haydut’ ilan edip tüm ödemeleri durdurdu!

‘‘Galatasaray yüzyılı bugün resmen başlamıştır’’

‘‘Galatasaray yüzyılı bugün resmen başlamıştır’’

Bir haftalık kızıyla hava almaya çıktı! Korkunç kazada hastanelik oldu

Bir haftalık kızıyla hava almaya çıktı! Korkunç kazada hastanelik oldu

Kanun teklifi komisyonda kabul edildi! Vergi paketi Meclis'te: Emlak, araç alım satımı, emeklilik...

Kanun teklifi komisyonda kabul edildi! Vergi paketi Meclis'te: Emlak, araç alım satımı, emeklilik...

Altın için 'Tren son durağa yaklaşıyor' vurgusu! 'Vatandaşın bilmediği bir konu var'

Altın için 'Tren son durağa yaklaşıyor' vurgusu! 'Vatandaşın bilmediği bir konu var'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.