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  4. Narin Güran'ın annesi hakkında gelişme: Avukatı karara itiraz etti: “Mahkeme varsayımlara dayandı”

Narin Güran'ın annesi hakkında gelişme: Avukatı karara itiraz etti: “Mahkeme varsayımlara dayandı”

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
06.02.2025 13:25
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Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Yüksel Güran’ın avukatı, karara itiraz etti. Avukat Yılmaz Demiroğlu, ilk derece mahkemesinin kararının varsayımlara dayandığını ve tarafsız bir yargılama sürecinin engellendiğini belirterek istinaf yoluna başvurdu.

Narin Güran'ın annesi hakkında gelişme: Avukatı karara itiraz etti: “Mahkeme varsayımlara dayandı”

İtiraz dilekçesinde, ilk derece mahkemesinin çelişkili ifadelerle hüküm kurduğu öne sürüldü. Özellikle, sanıklardan Nevzat Bahtiyar’ın ifadelerinin tutarsız olduğu ve buna rağmen kararın bu ifadelere dayandırıldığı iddia edildi.

MEDYANIN KAMUOYUNU ETKİLEDİĞİ İDDİASI

Başvuruda ayrıca, olayla ilgili basında çıkan gerçek dışı haberlerin kamuoyunu etkilediği ve sanıkların tarafsız bir yargılama süreci geçirmesini engellediği savunuldu.

DAVADA NE OLMUŞTU?

Diyarbakır’da görülen davada, tutuklu yargılanan 4 sanıktan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Davanın diğer sanığı Nevzat Bahtiyar’a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

(EKOLTV)

Anahtar Kelimeler:
dava beraat Narin Güran Narin Nevzat Bahtiyar
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