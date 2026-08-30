NASA'nın yeni gözü: Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu uzaya fırlatıldı!

NASA'nın yeni nesil gözlemevi "Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu", ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nde bulunan 39A fırlatma rampasından SpaceX'e ait Falcon Heavy roketiyle başarıyla uzaya fırlatıldı.

HUBBLE'DAN EN AZ 100 KAT DAHA GENİŞ BİR GÖRÜŞ ALANINA SAHİP

NASA'nın ilk baş astronomunun adını taşıyan ve Hubble Uzay Teleskobu'ndan en az 100 kat daha geniş bir görüş alanına sahip olan teleskobun; karanlık enerji ve karanlık maddeyi araştırması, ötegezegenleri haritalandırması ve evrenin derinliklerindeki milyarlarca galaksiyi incelemesi hedefleniyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır