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Nasuh Mahruki hakkında istenen ceza belli oldu

Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Mahruki hakkında 4.5 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

Nasuh Mahruki hakkında istenen ceza belli oldu

Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki hakkında, sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine yönelik yaptığı paylaşım nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmış, Mahruki "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANMIŞTI

Mahruki, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Nasuh Mahruki hakkında istenen ceza belli oldu 1

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Nasuh Mahruki hakkında, 4.5 yıla kadar hapis cezası talebiyle, iddianame hazırlandı.

Savcılık, TCK 216/1’den tutuklu bulunan Mahruki için TCK 218’den ceza artırımı talep etti

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Nasuh Mahruki
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