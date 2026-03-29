HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Navigasyonun yanılttığı 3 kişi, dağ yolunda mahsur kaldı

Hatay’a il dışından beyaz eşya sevki için gelen 3 firma çalışanı, navigasyonun hatalı yönlendirmesi sonucu Amanos Dağları’nda araçlarıyla çamura saplanarak mahsur kaldı. Kamyonetle çamura saplanarak mahsur kalan vatandaşlar, iş makinasıyla aracın çekilmesiyle kurtarıldılar.

Edinilen bilgilere göre; Osmaniye’nin Kadirli ilçesinden Dörtyol ilçesine beyaz eşya sevkiyatı gerçekleştiren ekip, navigasyonun önerdiği güzergahı takip ederek dağlık ve riskli bir yola girdi. İlerledikleri orman yolunda yollarını kaybeden çalışanların kullandığı kamyonet, çamurlu zemine saplanarak hareket edemez hale geldi. Durumu fark eden 3 kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, Dörtyol İlçe Jandarma Komutanlığı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarına rağmen olay yerine ulaşan ekipler, iş makinesi desteğiyle mahsur kalan aracı bulunduğu yerden çıkardı.
Kurtarılan vatandaşlar güvenli şekilde Dörtyol ilçesine ulaştırılırken, ekiplerin zamanında müdahalesi olası bir facianın önüne geçti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kapı tokmağı ve kuru kaymak için coğrafi işaretKapı tokmağı ve kuru kaymak için coğrafi işaret
Faciadan dönüldü: Asırlık çam ağacı devrildiFaciadan dönüldü: Asırlık çam ağacı devrildi

Anahtar Kelimeler:
Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CENTCOM duyurdu: Tripoli Orta Doğu'da...

CENTCOM duyurdu: Tripoli Orta Doğu'da...

İsrail'den İran açıklaması! Tarih verildi: "Yok edilecekler"

İsrail'den İran açıklaması! Tarih verildi: "Yok edilecekler"

Sezon başından beri 30 maç kaçırdı! Yönetimin sabrı taştı: Kendine kulüp bul

Sezon başından beri 30 maç kaçırdı! Yönetimin sabrı taştı: Kendine kulüp bul

Başsavcılıktan açıklama geldi! Kaldığı koğuşun her detayı paylaşıldı

Başsavcılıktan açıklama geldi! Kaldığı koğuşun her detayı paylaşıldı

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

Bugün çeyrek altın ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar...

Bugün çeyrek altın ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.