Nazilli Belediyesi’nden 41 noktada eş zamanlı yol seferberliği

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak amacıyla yürüttüğü parke taşı döşeme ve yol yenileme çalışmalarına 41 noktada eş zamanlı olarak devam ediyor.

"41 Kere Maşallah" sloganıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında ekipler; Pınarbaşı, Yıldıztepe, İsabeyli, Şirinevler, Dumlupınar ve Sümer mahallelerinde birçok noktada kullanım ömrü tamamlanan sokaklar parke taşı ile yenileniyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin özverili çalışmalarıyla yürütülen program kapsamında Pınarbaşı Mahallesi’nde 33, 19, 25, 154, 663, 31, 160, 166/1, 35 ve 39 sokaklarda, Yıldıztepe Mahallesi’nde 623, 530, 28/4, 28/8, 77/7, 77/1 ve 77/5 sokaklarda; İsabeyli Mahallesi’nde 4271 Sokak’ta, Şirinevler Mahallesi’nde 268, 270, 272, 859, 857, 293, 264, 274, 269, 851/1, 851, 276/1, 1100 ve 976 sokaklarda, Dumlupınar Mahallesi’nde 359/1, 198, 347, 333 ve 335 sokaklarda; Sümer Mahallesi’nde ise 415, 194, 381, 192, 397, 397/1 ve 431 sokaklarda çalışmalar devam ediyor.

"14 YENİ NOKTADA DA ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK"

Kentin dört bir yanında eş zamanlı yürütülen hizmet atağına dikkat çeken Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Hemşehrilerimizin daha güvenli ve konforlu yollarda ulaşım sağlaması için ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor. Bugün 41 ayrı noktada eş zamanlı olarak yol yenileme çalışmalarımız sürüyor. ‘41 Kere Maşallah’ diyerek çıktığımız bu hizmet yolculuğunda durmadan, yorulmadan üretmeye devam ediyoruz. Mevcut çalışmalarımızın yanı sıra önümüzdeki süreçte 14 yeni noktada daha ekiplerimizi sahaya çıkaracağız. Nazilli’mizin her mahallesine eşit hizmet anlayışıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Nazilli Belediyesi, planlanan program doğrultusunda ilçe genelindeki yol yenileme ve parke taşı döşeme çalışmalarını etap etap devam edecek.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır