Nazilli’de 20 yıl hapis cezalı hükümlü yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, İsabeyli Mahallesi’nde operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, ’Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması’, ’Kasten Yaralama’, ’Dolandırıcılık’ ve ’Silahla Yağma’ başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 20 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö. (28) yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

