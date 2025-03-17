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Nazilli’de beklenen yol çalışması başladı

17.03.2025 10:15
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Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi 616/1 Sokak’ta yol yapım çalışmalarına başladı.

Nazilli’de beklenen yol çalışması başladı

Uzun yıllardır yolun yapılmasını bekleyen mahalle sakinleri, kışın çamur, yazın ise toz nedeniyle zor anlar yaşadıklarını dile getirdi. Özellikle işe gidip gelirken ve alışveriş için dışarı çıktıklarında büyük zorluklar çektiklerini belirten vatandaşlar, yol yapım çalışmasının başlamasından memnun olduklarını ifade etti. Mahalle sakinleri, her gün yüzlerce kişinin kullandığı bu yolun tamamlanmasıyla birlikte daha rahat bir yaz geçireceklerini söyleyerek Nazilli Belediyesi’ne teşekkür etti. İlçe genelinde başlatılan geniş kapsamlı yol çalışmalarını bayram öncesi bitirmek için yoğun bir mesai harcadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Her gün şehrimizin dört bir yanında yollarımızı yenilemeye devam ediyoruz. En kötü durumda olan noktalardan başlayıp tek bir kötü yolumuz kalmayana kadar çalışmaya devam edeceğimizi söylemiştik. Çalışkan bir ekibimiz ve hizmet etmeye istekli bir Nazilli Belediyesi var. İnanıyorum ki uzun yıllardır hizmet görmeyen pek çok noktada benim dönemimde yüzler gülecek. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Nazilli
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