Nazilli'de bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi

Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı Yeşil Mahalle 384 Sokak’taki boş arazide bir ceset bulundu. Hareketsiz haldeki şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Kimlik tespiti için çalışmalar başlatıldı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili araştırma yaptı.

Parmak izi incelemesi yapıldı ve kayıp şahıs kayıtlarıyla karşılaştırmalar gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda cesedin, Sultanhisar ilçesindeki Atça Mahallesi’nden 59 yaşındaki Önder G.'ye ait olduğu belirlendi. Kimlik tespit işlemleri tamamlandı.

G.'nin cenazesi, gerekli işlemler için morgda muhafaza altına alındı. Yetkililer tarafından yapılan ilk incelemelerde, G.'nin vücudunda darp veya kesici-delici alet izine rastlanmadığı açıklandı.

G.'nin kesin ölüm nedeni, Aydın Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsi ile belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır