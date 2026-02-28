HABER

Nazilli’de feci yangın: İki otomobil saniyeler içerisinde kül oldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde park halindeki bir araçta çıkan ve yanındaki bir başka otomobile sıçrayan yangında 2 araç küle döndü.

Nazilli’de feci yangın: İki otomobil saniyeler içerisinde kül oldu

Olay, Nazilli ilçesi Bozyurt Mahallesi Yukarı Küme Evleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde park halinde bulunan hafif ticari araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangında alevler yanında bulunan başka bir otomobile sıçradı. İki araç da alev topuna dönerken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale etti. Alevleri söndürmek için itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf ederken, jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olayı olmazken, araçlar tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Aydın Nazilli
