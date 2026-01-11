HABER

Nazilli’de öğrencilere güvenli trafik eğitimi

Nazilli’de Güvenli Trafik Eğitimi Projesi kapsamında Aydoğdu Adnan Menderes İlkokulu öğrencilerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik kuralları ve yaya güvenliği konularında eğitim verildi.

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen projelerden biri olan Güvenli Trafik Eğitimi Projesi kapsamında eğitim faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Proje çerçevesinde Aydoğdu Adnan Menderes İlkokulu’nda öğrencilere yönelik güvenli trafik eğitimi düzenlendi. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından verilen eğitimlerde, öğrencilere trafikte uyulması gereken temel kurallar, yaya ve yolcu güvenliği ile trafik bilincinin önemi anlatıldı.

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, erken yaşta verilen trafik eğitiminin, çocukların bilinçli bireyler olarak yetişmesinde büyük önem taşıdığını belirterek, eğitimin gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti. Yetkililer ayrıca, öğrencilere trafik bilinci kazandırmaya yönelik bu tür çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: İHA

