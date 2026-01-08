Basketbolda, çeşitli maddi parametrelere bakıldığında en popüler organizasyon NBA'dir, NBA, basketbolda ulusal ligden öte bir anlam taşımaktadır. FIBA'dan ayrılan kurallara ve oyun dinamiklerine sahiptir. Ekonomik imkanlar, maaş bütçeleri, organizasyon ve kulüplerin maddi büyüklükleri, pazar payı, izlenme ve yayın oranları gibi birçok alanda en yakın rakibinden katlarca fazla maddi değere sahiptir.

NBA'i birçok alanda pazarda lider konuma getiren belirli özellikleri vardır. Öncelikle basketbol ABD'de icat edilmiş bir spordur. ABD'nin ulusal bir değeridir. NBA sahip olduğu spor kültürü avantajını kurumsal vizyonla birleştirmektedir. NBA içerisinde kurumsal planlama ve kurumsal hafıza oldukça mühimdir. Bu sebeple kurumu temsil eden değerlerin jenerasyonlar boyunca aktarılabilir olması ve sürdürülebilirlik ana hedeflerden olmuştur. NBA'in logosunda kullanılan oyuncu silüeti birçok aşamadan oluşan bir karardır.

NBA'in resmi logosundaki siluet hangi eski oyuncu model alınarak tasarlandı?

NBA'in logo tasarımı detaylı bir süreç olmuştur. Logonun seçilmesi 1960'ların sonunu bulmaktadır. Bu süreçte renkli yayınların yaygınlaşması ve naklen yayınların katlanarak artan bir pazara dönmesi logo tasarımını önemli hale getirdi.

Logoda öncelikle arka tema belirlenmiştir. Logo, ABD bayrağında yer alan kırmızı, mavi beyazın dikey düzlemde yansıtılmasıyla oluşturulur. Bu basketbolun ABD için ulusal kimliğini belirtmektedir.

Logonun tasarlanmasında görevlendirilen kişi Alan Siegel'dı. Siegel araştırmaları sırasında Jerry West isimli NBA oyuncusunun bir dergideki fotoğrafını görmüştür. Fotoğrafta West, topu kontrol ederek hücuma çıkmaktadır. Hücum sırasında gövdesi hafif öne eğik, dizler bükülü, top vücuda yakın pozisyondadır. Bu poz Siegel için ideal bir duruştu.

Oyuncu hücuma çıkarken hareket halinde, saldırgan olmayan, dengeli ve konsantrasyonu yüksek bir durumdadır. NBA için öngörülen ve belirli fenotiplere sıkışıp kalmayan bir oyun anlayışını temsil etmekteydi. West'in oyun içerisindeki pozisyonu ve görevlendirilmesi bu anlayışı desteklemekteydi.

West gard pozisyonunda oynamaktaydı. Gardlar, oyun içerisinde pas, şut, oyun kurma, top sürme ve duruma göre smaç basma aksiyonlarında bulunabilecek pozisyondadır. Oyunun belirli bir alanı veya görevinden ziyade hücum ve savunmada kontrollü şekilde yer almaktadırlar. Bu oyun tarzı ve West'in pozu, NBA'in oluşturmak istediği kurumsal hafıza ile uyuşmaktaydı. Ayrıca West'in fiziken ortalama şartlara sahip olması (ne çok uzun ne çok iri) NBA için kapsayıcı bir özellikti. Bu sayede Jerry West, NBA'in logosunda kalıcı olarak yer almıştır.

Ancak NBA resmi olarak hiçbir zaman logodaki kişinin West olduğunu kabul etmedi. Bunun sebepleri kabaca telif haklarından kaçınmak istemeleri, oyunun tek oyuncuyla özdeşleşmesini istememeleri ve logonun ölümsüz olmasını arzulamaları gibi durumlardır. Benzer şekilde Jerry West de defalarca bu logoyla anılmaktan memnun olmadığını belirtmiştir. West için silüetinin logoda kullanılması "gurur okşayıcı" olmasına karşın kendisi de NBA'in tek oyuncuyla anılmasını istememiştir.