NBA'de basketbol anlayışı FIBA ve Avrupa basketbolu gibi anlayışlardan farklıdır. NBA'de kurallar iş ve gösteri odaklı (show business) düzenlenebilmektedir. Örneğin NBA maçlarının süresi 48 dakikadır. Bu FIBA uygulamasından 8 dakika daha uzundur. Oyuncuların faul hakları FIBA için beş, NBA için altıdır. Ayrıca NBA'de 3 saniye kuralı FIBA'dan farklı olarak hem hücum oyuncularını hem savunma oyuncularını kapsamaktadır. NBA'in özgül kurallarının sebebi oyun dinamizminin artması, maçların daha uzun sürmesi ve rekabetçiliğin desteklenmesidir.

NBA içerisindeki fiziksel mücadele ve yıpranma diğer basketbol anlayışlarına göre daha fazladır. Basketbolun seyir zevkinin ön planda olması oyuncuları etkilemektedir. NBA basketbolcuları ikon anlar ve şov performansları için özgür bir hareket alanına sahiptir. Bu anlayış oyuncuların kıyafetlerine yansıyabilir. Özellikle NBA'in pazar payı oldukça büyüktür. Oyuncularla özdeşleşen materyaller önemli maddi gelir sağlayabilmektedir. NBA oyuncularında görülen tek kolluk veya bacaklık (sleeve) takma alışkanlığı ise bir pazarlama stratejisinden fazlasıdır.

NBA oyuncuları bazen neden tek kolluk veya bacaklık takar?

NBA oyuncuları sosyolojik olarak belirli figürler haline gelebilmektedir. Oyunculara ait ayakkabı, saç tasarımı, aksesuar veya ekipman gibi materyallerin satışı ticari başarı sağlayabilmektedir. NBA oyuncularının kullandığı sleeveler ise ardında biyolojik ve psikolojik destek özellikleri barındırır.

Sleevelerin öncelikli fonksiyonu kas sıcaklığını sağlamalarıdır. Mücadele sırasında ani hızlanmalar, top sürmeler ve manevra anları oyuncuların anlık olarak nabız yükselmesi yaşamasına sebep olabilir. Yüksek nabız sırasında vücut ısısı artar. Ancak mola, karşılama, periyot sonu veya devre arası gibi anlarda oyuncular durağan konuma geçebilir. Bu süreç içerisinde vücut doğal bir tepki olarak soğuma sürecine geçer. Oyuncuların maç içerisindeki ritimleri bozulabilir.

Sleeve sağladığı sıcaklık sayesinde kasların sıcak kalmasını sağlayabilir.

Sleeveler basınç noktası oluşturma özelliğine de sahiptir. Sargı bezi kadar güçlü olmasa da hafif bir kompresyon etkisi sağlar. Kas titreşimini sabitleyerek mikro düzeyde stabilite oluşturur. Oyuncuların mücadele sırasında yaşadığı kas hasarının etkisini azaltabilir. Basınç etkisi ayrıca kan dolaşımını baskılayarak laktak algısını düzenleyebilir. Laktak birikimi oyuncunun yorgunluk hissetmesine sebep olabilmektedir. Temelde bu prensip ""soğuk kompresyonun" minimal bir versiyonudur. Soğuk kompresyonun ani etkisine sahip değildir ancak süreklidir.

Sleeve'in medikal etkileri sınırlıdır. Oyuncular açısından ise onların bilebileceği ölçüde bir güven sağlamaktadır. Burada psikolojik etkisinden söz edilebilir. Sleeve takan oyuncular için bir "plasebo etkisi" mümkündür. Performans olarak bakıldığında ise bu zararı olmayan yararlı bir etkidir. Oyuncular daha rekabetçi ve özgüvenli hareket edebilir.

Oyuncuların tek kol veya bacağa sleeve takmaları ise vücudun dominant bölgesiyle alakalıdır. Tek bölgeyi koruma altına alarak güçlü yönlerini desteklerler. İki tarafta da sleeve olması oyuncuların dengesinin bozulmasına yol açabilir. Genellikle topu kullanan el veya bacak tarafı seçilerek propriyosepsiyon hissi sağlanmaktadır.