Ne bir telefon, ne de bir bilgisayar: OpenAI'ın ilk cihazının ne olacağı ortaya çıktı!

Yapay zeka dünyasından tanıdığımız OpenAI'ın Jony Ive imzalı sır gibi saklanan ilk donanımının detayları gün yüzüne çıktı. Yeni bir söylenti, söz konusu ürünün ne olacağını gösterdi. Buna göre, OpenAI'ın ilk cihazı ne bir telefon ne de bir bilgisayar olacak. Ancak söylentideki cihaz oldukça şaşırtıcı.

Enes Çırtlık

Geçtiğimiz Mayıs ayında OpenAI, Jony Ive'ın tasarım şirketi LoveFrom'un bir parçası olan girişimi 'io'yu satın almıştı. Şirket, gizli bir donanım üzerinde çalışıyordu ve yeni bir söylenti bize bunun ne olduğunu fısıldadı: Bir kalem.

JONY IVE İMZALI İLK OPENAI DONANIMI BİR "KALEM" OLACAK

GSMArena'da yer alan habere göre, OpenAI'ın ilk donanımı olacak olan kalem, sıradan bir kalem olmayacak. Geçmişteki bir rapor, bu cihazı "bağlamsal farkındalığa sahip" olarak tanımlamıştı. Şirket de artık OpenAI'ın bir parçası olduğuna için, söz konusu kalemin bir Yapay Zeka (AI) Kalemi olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İlginç bir şekilde bu kalem, OpenAI'ın tek donanım ürünü olmayacak; şirketin üç farklı ürün üzerinde çalıştığı ve bunlardan birinin "kişilerin yanında taşıyabileceği" bir ses cihazı olduğu söyleniyor.

Ne bir telefon, ne de bir bilgisayar: OpenAI ın ilk cihazının ne olacağı ortaya çıktı! 1

Bu donanım ürünleri, dizüstü bilgisayarınızı ve akıllı telefonunuzu tamamlamayı amaçlayan "üçüncü temel cihaz" olacak.

Ne yazık ki ürünlerin teknik detayları şimdilik bunlarla sınırlı.

ÇİN YERİNE VİETNAM

Kalemin Foxconn tarafından, büyük olasılıkla Vietnam'da üretileceği iddia ediliyor. İddiaya göre, başlangıçta üretim için Luxshare seçilmişti ancak OpenAI, donanımının Çin'de üretilmesini istemediği için bu değişikliğe gidildi. Hatta Foxconn'un üretimi ABD'de yapmasına dair küçük bir ihtimalden bile söz ediliyor.

Geçmişte başka şirketler de bu tür üçüncü cihazları hayatımıza sokmayı denemiş ve ancak çoğunlukla başarısız olmuşlardı. Dolayısıyla OpenAI'ın başarılı olup olamayacağı merak ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
yapay zeka OpenAI
