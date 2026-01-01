HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ne Elif'ten ne de arabasından iz var: 5 gündür kayıp! Tartışma, tırnak izleri ve depo detayı

Kamp yaptığı sırada erkek arkadaşıyla tartışmasının ardından araçla bölgeden ayrıldığı öne sürülen Elif Kumal'dan 5 gündür haber alınamıyor. AFAD'ın koordinesinde yürütülen çalışmalara jandarma, emniyet, sahil güvenlik, belediye ekipleri ve gönüllü kuruluşların da yer aldığı yaklaşık 300 kişilik ekip karadan, havadan ve denizden destek vererek arama faaliyetlerini sürdürüyor. Jandarma ekipleri çok sayıda elektronik cihaza el koydu. Öte yandan bulunan tamponun kayıp araca ait olmadığı belli oldu.

Ne Elif'ten ne de arabasından iz var: 5 gündür kayıp! Tartışma, tırnak izleri ve depo detayı
Çiğdem Sevinç

Olay, 27 Aralık gecesi Kapıdağ Yarımadası'ndaki Yukarıyapıcı Göleti çevresinde meydana geldi. Elif Kumal'ın, erkek arkadaşı Enis G. (37) ve yanlarında bulunan bir arkadaşları ile birlikte kamp yaptığı sırada ikili arasında tartışma çıktığı ileri sürüldü. Tartışmanın ardından Kumal'ın, 16 ATB 289 plakalı otomobili ile gece geç saatte kamp alanından ayrıldığı iddia edildi. Sabah saat 11.00 sıralarında durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren Enis G., kız arkadaşına ulaşamadığını söyledi.

Ne Elif ten ne de arabasından iz var: 5 gündür kayıp! Tartışma, tırnak izleri ve depo detayı 1

İhbar üzerine geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemelerde Elif Kumal'ın aracının ne Bandırma ne de Erdek yönüne giriş yaptığına dair bir görüntüye ulaşılamadı.

Ne Elif ten ne de arabasından iz var: 5 gündür kayıp! Tartışma, tırnak izleri ve depo detayı 2

TIRNAK İZİ İDDİASI

Olay sonrası gözaltına alınan Enis G., jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, Erdek Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Enis G.'nin ifadesinde, tartışma sonrası Kumal'ın aracıyla bölgeden ayrıldığını söylediği öğrenildi. Bu sırada Enis G.'nin yüzünde tırnak izleri olduğu iddia edildi. Kamp alanında bulunan üçüncü kişinin de ifadesinde çiftin tartıştığını, hatta Enis G.'nin Elif Kumal'ı darbettiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Ne Elif ten ne de arabasından iz var: 5 gündür kayıp! Tartışma, tırnak izleri ve depo detayı 3

BULUNAN ARAÇ PARÇASI ARACA AİT ÇIKMADI

Arama çalışmalarının 3. gününde bölgede bulunan ve Elif Kumal'ın otomobiline ait olabileceği değerlendirilen plastik tampon parçasının ise yapılan inceleme sonrası aynı markanın farklı bir modele ait olduğu tespit edilerek olayla bağlantısının olmadığı belirlendi.

Ne Elif ten ne de arabasından iz var: 5 gündür kayıp! Tartışma, tırnak izleri ve depo detayı 4

ARAMALAR GENİŞ BÖLGELERDE SÜRÜYOR

AFAD koordinesinde jandarma, emniyet, sahil güvenlik, itfaiye, UMKE ve çeşitli arama kurtarma ekiplerinden oluşan yaklaşık 300 kişilik ekip, dron destekli aramalarını ormanlık alan, kayalık bölgeler, gölet çevresi ve sahil hattında sürdürüyor. Cep telefonundan kaybolduğu günden bu yana herhangi bir sinyal alınamayan Elif Kumal'ın Bandırma'da bir tavuk fabrikasında çalıştığı öğrenildi.

Ne Elif ten ne de arabasından iz var: 5 gündür kayıp! Tartışma, tırnak izleri ve depo detayı 5

EV, DEPO VE ARAÇLARDA ARAMA YAPILDI

Arama kurtarma çalışmalarının 2. gününde Enis G. ve yanındaki arkadaşının evlerinde ve araçlarında arama yapılırken, elektronik cihazlara el konuldu. Ayrıca Bandırma'nın Edincik Mahallesi'nde Enis G.'ye ait olduğu ileri sürülen bir depoda da arama gerçekleştirildi. Ele geçirilen elektronik cihazların inceleme için ilgili birimlere gönderildiği bildirildi.

Ne Elif ten ne de arabasından iz var: 5 gündür kayıp! Tartışma, tırnak izleri ve depo detayı 6

KAMP ALANINDAN PAYLAŞIMLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Elif Kumal'ın kamp alanında çektiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar da ortaya çıktı. Görüntülerde Elif'in kamp ateşini görüntülediği, erkek arkadaşı Enis G.'nin hesabından yapılan paylaşımda ise kamp ateşi, alkol şişeleri, kadeh ve bıçak ile et parçalarının yer aldığı görüldü.

Ne Elif ten ne de arabasından iz var: 5 gündür kayıp! Tartışma, tırnak izleri ve depo detayı 7

Kayıp Elif Kumal'ı bulmak için başlatılan çalışmalar 5. günde de aralıksız devam ediyor.

Ne Elif ten ne de arabasından iz var: 5 gündür kayıp! Tartışma, tırnak izleri ve depo detayı 8

Ne Elif ten ne de arabasından iz var: 5 gündür kayıp! Tartışma, tırnak izleri ve depo detayı 9

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması... 12 kişinin telefon şifreleri tüm foyayı ortaya çıkaracak!Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması... 12 kişinin telefon şifreleri tüm foyayı ortaya çıkaracak!
Doğuda kar batıda kuraklık: Gölette korkutan görüntüDoğuda kar batıda kuraklık: Gölette korkutan görüntü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kamp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Diyarbakır’da kar esareti! Yollar kapandı, araçlar yolda kaldı

Diyarbakır’da kar esareti! Yollar kapandı, araçlar yolda kaldı

Ünlü isim trafikte deste deste para dağıttı!

Ünlü isim trafikte deste deste para dağıttı!

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu! İşte sıralı tam liste...

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu! İşte sıralı tam liste...

Türkiye'den Çin kararı! Vize kaldırıldı

Türkiye'den Çin kararı! Vize kaldırıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.