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'Ne gerekiyorsa yapacağız' demişti! AB'den Netanyahu'ya rest geldi

İsrail ile İran arasında savaş devam ederken İran'da rejim değişikliği söylemleri öne çıktı. Netanyahu, İran lideri Ali Hamaney'e suikastı işaret ederek, "Ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullanmıştı. AB yaptığı açıklamada İran'da rejim değişikliğinin üzerinde mutabık olmadıklarını ifade etti.

'Ne gerekiyorsa yapacağız' demişti! AB'den Netanyahu'ya rest geldi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anouar El Anouni, Brüksel'deki günlük basın toplantısında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "mümkün olduğunu" öne sürdüğü İran'da rejim değişikliği hakkındaki soruyu cevapladı.

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"TÜM SEÇENEKLER GÖZ ÖNÜNE ALINMALI"

İran'da rejim değişikliğinin AB'nin "üzerinde mutabık kaldığı" pozisyon olmadığını belirten El Anouni, "Yaptırımlar dahil olmak üzere elimizdeki tüm seçenekleri göz önünde bulundurarak İran'la ilgili endişe duyduğumuz tüm konuları ele almak üzere İran'a yönelik kapsamlı bir politika yaklaşımına bağlıyız." dedi.

El Anouni, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın "gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik çabalara" katkıda bulunmak için İran, İsrail, ABD ve Körfez ülkeleri dahil olmak üzere tüm taraflarla temas halinde olduğunu ifade etti.

İRAN'DA REJİM DEĞİŞİKLİĞİ SÖYLEMLERİ

Başbakan Netanyahu, İran'a 13 Haziran'da başlattıkları geniş çaplı saldırıların ardından 16 Haziran’da düzenlediği ilk basın toplantısında İran lideri Ali Hamaney'e suikastı işaret ederek, "Ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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İsrailli siyasiler İran’da rejim değişikliğini ima eden paylaşımlarda bulunurken, Netanyahu, İran'ın zayıfladığını ve "rejim değişikliğinin mümkün olduğunu" öne sürmüştü. Netanyahu son olarak İran'daki muhaliflere rejime karşı ayaklanma çağrısı yaparak, "İran yeniden büyük olabilir." demişti.

13 HAZİRAN'DA İSRAİL SALDIRILARA BAŞLAMIŞTI

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği İran İsrail
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