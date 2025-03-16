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  4. Ne olduğunu anlamadan elektrik akımına kapıldılar! Adıyaman'da 2 işçi ağır yaralandı

Ne olduğunu anlamadan elektrik akımına kapıldılar! Adıyaman'da 2 işçi ağır yaralandı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
16.03.2025 14:36
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Adıyaman'da, elektrik akımına kapılan 2 işçi ağır yaralandı.

Ne olduğunu anlamadan elektrik akımına kapıldılar! Adıyaman'da 2 işçi ağır yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesi üzerinde iddialara göre yapılan bir alt yapı çalışmaları esnasında H.İ., ile M.Y., isimli 2 işçi elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılan her iki işçi ağır yaralandı. İşçilerin akıma kapılmasıyla elektrik hattında aynı zamanda patlama yaşanarak yangın çıktı. Yangın, çevredeki vatandaşların çabalarıyla söndürüldü. Yaralı işçiler ise olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan her iki işçinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
patlama yangın İşçi Adıyaman elektrik
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