Yer: Stuttgart Havalimanı! Süleyman Soylu ile Türkçe konuşan görevli arasında ilginç diyalog! Kemerini çıkarıp attı

Oda Tv’nin aktardığı habere göre Baden-Württemberg’te gençlerle bir araya gelen ve gurbetçilerle iftar yapan Süleyman Soylu eşiyle birlikte yurda dönüş yapacakken havalimanında ilginç bir olay yaşadı.

TÜRKÇE KONUŞAN GÖREVLİLERDEN SÜLEYMAN SOYLU’YA: ÜZERİNİZİ ARAYACAĞIM

Süleyman Soylu, güvenlikten geçtikten sonra Türkçe konuşan bir görevli herkesin duyacağı bir şekilde Soylu’ya seslendi. “Durur musunuz? Üstünüzü arayacağım.” diyen görevli birden bire herkesin kendisine doğru bakmasını sağladı.

KEMER SORUSU KIZDIRDI!

Dedektörden geçen Süleyman Soylu, yine de durdu ve üzerini arattı. O sırada bir kişi daha geldi ve Türkçe konuşarak “Kemerinizi çıkarın” dedi. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kemer ikazından sonra sinirlendi ve “Neden kemerimi çıkarıyorum? Kim olduğum belli üstümde arandı.” diyerek yanıt verdi.

“SİZE HEDİYEMİZ OLSUN”

Türkçe konuşan iki görevli, Süleyman Soylu’nun üzerine gidip tahrik edici konuşmalar yapmaya devam etti. Süleyman Soylu konunun uzamasını istemedi ve kemeri iki görevlinin arkasına doğru fırlattı.

Süleyman Soylu’nun eşi Hamdiye Soylu Hanım ise, görevlilere bakarak “Bu da size hediyemiz olsun” dedi. Daha sonra Alman polisler geldi ve Soylu çiftinden özür dilerek bir hata olduğunu iletti. Soylu da özürlerini kabul etti.