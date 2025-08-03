Necmettin Yoldaş 6 yıllık görevin ardından kurumlarla vedalaştı

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü olarak 27 Şubat 2018 tarihinden bu yana görev yapan Necmettin Yoldaş, görevini devretmeye hazırlanırken Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer’i ziyaret ederek vedalaştı.

Görev süresi boyunca tarım ve hayvancılık alanında yürüttüğü çalışmalarla kentte önemli projelere imza atan Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, ayrıca kurum amirleri ve birlikte çalıştığı personelle de bir araya gelerek veda buluşması gerçekleştirdi. Valilik makamında gerçekleşen görüşmede Vali Faik Oktay Sözer, Yoldaş’a bugüne kadar verdiği hizmetler için teşekkür ederek, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar diledi. İl Müdürü Necmettin Yoldaş ise, "Görev sürem boyunca Bilecik’e hizmet etmekten büyük mutluluk duydum. Destek veren herkese gönülden teşekkür ederim" dedi.

(İHA)