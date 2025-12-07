HABER

Neden ameliyathaneler soğuktur?

Hastaların güvenliği, ameliyatların ve operasyonların başarı ile gerçekleşmesi, doktorların ameliyat anında tam odaklı olarak çalışabilmesi gibi hayati durumlar için hastanelerde alınmış birçok önemli bulunmaktadır. Bu düzenlemelerden ve uygulamalardan biri de ameliyathanelerin sıcaklık dereceleri ile ilgili yapılan düzenlemelerdir.

Ferhan Petek

Hastanelerde alınan türlü önlemlerle hastaların güvenliğinin sağlanması hedeflenmiştir. Ameliyathanelerde yapılan operasyonlar ve gerçekleştirilen ameliyatlarda doktorların, cerrahların giydiği önlüklerin renginden ışıklandırmaya birçok ayrıntıya dikkat edilmesi de bu önemler ve hedefler doğrulusunda yapılan uygulamalardır.

Örnek olarak doktorların normalde beyaz önlük giyiyor olmalarına rağmen ameliyathanelerde operasyon sırasında yeşil önlük giymeleri gerçekleştirdikleri ameliyatlara tam odaklanma sağlamalarını hedeflemektedir. Çünkü yeşil rengi odaklanma seviyesini arttırdığı gibi ışığı yansıtma durumu nedeni ile tercih edilmektedir. Aynı şekilde ameliyathanelerdeki ısı derecesi de önem verilen bir diğer konudur.

Ameliyathanelerin serinliği insanların merak ettiği konulardan biridir. Birçok kişiye göre bu serinlik ameliyathanelerde enfeksiyon kapma riskini azaltabilme amacı ile sağlanmaktadır. Ancak asıl gerçek bu durumdan biraz daha farklıdır.

Bazen saatler boyunca süren operasyonlarda ve ameliyatlarda cerrahlar kat kat giydikleri steril kıyafetler ve önlükler içinde sıcak ışıkların altında çalışmaktadır. Bu düşük sıcaklık da en çok doktorlar için gerekli bir durum olarak değerlendirilmektedir.

Daha önceki dönemlerde düşük sıcaklıkların enfeksiyon risklerini azalttığına inanılmaktadır. Ancak yapılan araştırmalar süreç içinde bu durumun tam tersinin doğru olduğunu kanıtlamıştır. Soğuk ortamda hastaların vücut ısılarının düştüğü, bu durumun da dokulara gitmekte olan kanın akışını yavaşlattığı tespit edilmiştir. Kan dolaşımının azalması vücudun enfeksiyonla savaşma gücünü düşürmektedir.

Günümüzde bilinen gerçeklere göre ameliyat odalarının soğuk tutulmasının asıl nedeninin cerrahların ve tüm ekibin konforunun hedeflenmiş olmasıdır. Çünkü ameliyat yapacak olan ekip ve cerrahlar operasyon esnasında kalın steril önlükler, eldivenler, gözlükler, maskeler ve bazen de kurşun malzemeden yapılmış olan yelekler takmak zorundadırlar. Bu türlü katmanların altında ise ameliyat lambalarının yaydığı yüksek derecedeki ısı ile birlikte sıcaklık hissi de oldukça artmaktadır.

Tüm bunlara bağlı olarak ameliyathane odaları serin tutulmazsa ve soğuk olmazsa operasyonun ortalarında ekibin dikkati dağılabilir ve operasyon tehlike altına girebilir. Hasta hayatını riske atmamak adına alınmış bir önlem olan bu durum gerekli ve son derece önemlidir.

Hastanelerin ameliyathane kısımlarında dikkat edilen oda sıcaklığı genel olarak 18 derece ile 20 derece arasında tutulmaktadır. Sıcaklık seviyesi cerrahlar için ideal çalışma şartları yaratmaktadır. Ayrıca bu sıcaklık seviyesi hastalar için de önemlidir ve hastalar için çok soğuk bir ortam oluşturulur.
Hastalar genel olarak ısıtılmış olan hava örtüleri, ısıtılmış serum sıvıları, sıcak su torbaları ile desteklenir. Bu sayede hastaların beden ısıları korunur ve odadaki soğukluktan olumsuz bir şekilde etkilenmeden operasyon sonlanır.

Hastaların soğuması sadece enfeksiyon riski oluşması için tehlikeli değildir. Soğukluk hastanın kan basıncını ve kalp ritmini de olumsuz olarak etkileyebilmektedir. Her ameliyathane için tek bir sıcaklık standardı bulunmamaktadır.

Cerrahi alanları arasında, hatta doktorlar arasında dahi gerekli olan sıcaklık derecesi farklılık gösterebilmektedir. Örneğin, ortopedi cerrahisinde x-ray ışınlarına karşı koruma için kurşun yelek giyilmektedir. Bu yüzden daha serin bir ortama gerek duyulur. Ancak bazı ameliyatlarda odanın biraz daha ışık olması gerekebilmektedir.

