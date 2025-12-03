Bazen günün saatlerine, bazen tüketilen bir yiyeceğe ya da içeceğe, bazen açlığa, bazen yorgunluğa vb. türlü nedenlere bağlı olarak vücudun çeşitli bölgelerinden bazı sesler duyulabilir. Herkesin başına gelebilecek olan bu durum oldukça normal olarak karşılanır ve mutlaka mantıklı ve bilimsel bir duruma bağlıdır. Ara sıra mideden gelen guruldama sesi de bu seslerden biridir.

Neden bazen midemizden “guruldama” sesi gelir? Sebebi nedir?

İş ortamında, okulda sınıfta, sessiz olunması gereken bir toplantıda, sinemada, tiyatroda ya da başka bir sosyal ve resmi ortamda aniden gelen mide gurultusu sağlık açısından büyük bir sorunun ya da tehdidin nedeni olarak görülmese ve altında önemli bir sağlık sorunu olmasa bile kişiyi rahatsız eden utandıran biri durumdur.

Mideden gelen sesler mide gurultusu olarak adlandırılır çünkü kulağa genelde gurul gurul olarak gelir. İnsanlarda sık olarak yaşanabilen mide gurultusu durumu birçok farklı nedene bağlı olarak gerçekleşmiş olabilir. Genel olarak halk arasında karın guruldaması olarak bilinse de aslında sesler direkt olarak sindirim sisteminden gelir.

Sindirim sistemi ağızdan başlar ve bağırsakların ucuna dek uzanan bir tüpe benzer. Bu mekanik tüpe benzeyen sistemin içinde meydana gelen tüm işleyiş kaslar sayesinde olur. Midede hareket ederek yiyecekleri öğütme görevi üstlenen kaslar tüpün içindeki işlevlerden sorumludur. Bu kaslar sıvı ya da katı olması fark etmeksizin kişi ne tüketirse onları mikser gibi karıştırır ve sindirim için mideye gönderir.

Kalp ritmini de andıran mide kasılmaları bir dakika içinde 3 kez meydana gelir. Bu kasılmalar sayesinde insanların yedikleri ile birlikte bir miktar hava da bu karışıma dahil olabilmektedir. Bir yemek sindiriliyorsa bu kasılmalar çok fazla duyulmayabilir. Ancak kişinin aç olması da mide gurultusunu durumunu tetikler.

Kişiler açken midelerinin guruldaması mide boşken kas sisteminin refleks olarak bu bölgeye kasılmalar göndermesi ile açıklanır. Hem bağırsakta hem de midede olan bu kasılmalar da sindirim sisteminin bir tür boşken temizlik yapma biçimidir. Sindirim sistemi midede ve bağırsaklarda öğütülecek herhangi bir şey bulamazsa ve bundan emin olursa, bu kasılmalara başladığı zaman içeride havadan başka bir şey de olmazsa yüksek sesle guruldama sesleri gelir.

Mide guruldaması durumu bağırsaklarda meydana gelen zararlı bakterilere bağlı olarak da meydana gelebilir. Zaman zaman bu zararlı bakteriler midede guruldamalara neden olabilir. Bunlar dışında mide guruldamasına şu durumlar da yol açabilmektedir:

Çok hızlı yemek yemek

Reflü ya da gastrit gibi mide hastalıkları

Gazlı içecekleri çok fazla tüketmek

Uykusuzluk ya da kalitesiz uyku durumu

Sinirli olma hali ve stres ile başa çıkamamak

Her ne kadar çok sık karşılaşılsa da mide gurultusunu önlemenin de birkaç yöntemi vardır. Başat çözüm midenin hiç guruldamaması için kişilerin hava yutmayı engelleyecek şekilde yemek yemesidir. Suyu yudum yudum içmek de mide gurultusunun oluşmasına engel olabilecek bir önlemdir.

Bu yöntemler ayrıca kişilerin sağlıklı yaşamaları, düzenli beslenmeleri, kilo kontrolü sağlamaları ve kilo vermeleri için de geçerli ve önemli yöntemlerdir. Yavaş yemek yemek lokmaları küçük almak ve azar azar çiğnemek genel olarak doktorların da tavsiye ettiği durumlardır.