Soğuk algınlığı, kış aylarındaki soğuk havalar, ateş, dengesiz ve yetersiz beslenme, nezle, grip gibi çeşitli durumlar kişilerde üşüme ve bu duruma bağlı olarak titreme gibi durumlara neden olmaktadır. Her zaman sadece üşüme nedenli olarak titreme gerçekleşmeyebilir. Bazen hastalık nöbeti, bazen başka nedenlere bağlı olarak meydana gelebilen titreme durumu bazen dişlerin birbirlerine çarpması, vücutta sallanma, tüylerin hareketlenmesi ya da dikilmesi gibi başka belirtiler ile birlikte de yaşanabilmektedir.

Üşümeye neden olan çeşitli unsurlar bulunmaktadır. Anemi, hipoglisemi, enfeksiyonlar, virüsler, ateş, sıtma, sağlıksız beslenme alışkanlıkları, bulunulan ortamın soğuk olması gibi birçok nedene bağlı olarak yaşanabilen üşüme ateşli ya da ateşsiz olarak görülebilmektedir.

Sıcak bir ortamda bulunmak, antiviral ilaçlar almak, demir takviyeleri kullanmak, bağışıklık sistemini güçlendirmek gibi birçok farklı önlem ile üşüme durumunun önüne geçebilmek mümkün olmaktadır. Vücutta ani olarak yaşanan titreme ve üşümenin temel sebebi olarak genelde soğuk akla gelir.

Her insan soğuk havada ya da soğuk olan ısınması bulunmayan açık veya kapalı ortamlarda üşüyebilir. Ancak bazı insanlar için bu üşüme durumu soğuk ya da mevsim fark etmeksizin gerçekleşebilmektedir. Özellikle bazı insanların elleri yaz kış sürekli olarak üşüyebilmektedir. Sürekli olarak üşüme durumu yaşayan kişilere mutlak doktora başvurması ve mümkünde dahiliye bölümünden randevu alması önerilir.

Neden bazı insanların elleri sürekli üşür? Sebebi nedir?

Özellikle bazı insanların elleri ve ayakları daima soğuk olur ve bu kişiler yaz ya da kış olması fark etmeden sürekli olarak üşürler. Bilimsel bir açıklamaya sahip olan bu sürekli ellerin üşümesi durumu genel olarak kan dolaşımı ile açıklanmaktadır.

Bir kişinin kan dolaşımının zayıf olması vücutta yer alan bazı bölgeleri etkiler ve üşüme hissi meydana gelir. Zayıf olan kan dolaşımı ayakların düzenle olarak soğuk kalmasına neden olabilir. Ayrıca eller de sürekli olarak soğuksa bu da kan dolaşımı ile ilgili bir durum olarak kabul edilir.

Anemi hastalığı ya da diğer adı ile kansızlık da kişilerde üşümeye neden olabilir. Özellikle elleri sürekli olarak üşüyen kişilerde anemi rahatsızlığı olması ile de açıklanabilmektedir. Kişilerin ellerinin sürekli olarak soğuk olması ve üşümesi ayrıca şu nedenlere bağlı olarak da gerçekleşiyor olabilmektedir:

Stres

Şeker hastalığı

Anemi

Hipotiroidi

Kan dolaşımı sorunları

Vücut sıcaklığının düzenlenmesi doğal bir süreç olarak yaşanır. Soğuk hava ya da soğuk bir ortamda bulunmak kişinin üşümesine neden olabilir ancak soğuk olmasa dahi bazı kişiler sürekli olarak üşüyebilir. Elleri hep üşüyen kişiler de vardır. Bu kişiler çeşitli nedenlere bağlı olarak bu sorunu bir dönem ya da sürekli olarak hayatları boyunca yaşayabilir.

Sürekli olarak soğuk olan ellerdeki parmaklar da bazen normal parmaklardan farklı renkte olabilirler. Özelikle dağcılar, soğuk ortamlarda sürekli olan çalışan kişiler gibi soğuk havaya sürekli olarak maruz kalan kişilerde bu durum çok sık olarak görülmektedir.

Elleri sık sık soğuk olan kişilerde genel olarak şu belirtiler gözlemlenir: