Neden bazı renkler bizi sakinleştirirken bazıları heyecanlandırır? Renklerin psikolojisi

Sarıdan pembeye, kırmızıdan mora, siyahtan beyaza çok sayıda renk vardır. Renklerin insan psikolojisi üzerinde çeşitli etkileri mevcuttur. Her rengin kendine özgü enerjisel özelliği bulunduğundan bu özellikler kişileri de psikolojik açıdan etkisi altına almaktadır. Çoğu kişi kıyafet, takı, ayakkabı, ev eşyası gibi birçok farklı seçimde en sevdiği renkleri tercih etmektedir. Bazı renkler insana huzur verirken bazıları ise heyecanlandırmakta veya mutlu etmektedir.

Neden bazı renkler bizi sakinleştirir?

Günümüzde bazı insanlar ya siyah renge ya da beyaz renge hayatında daha fazla yer vermektedir. Siyah renk tutku ve gücün simgesi olarak bilindiğinden yaygın olarak çalışma yaşamında daha fazla kullanılır. Öte yandan sürekli olarak siyah rengi seçmek insana bir süre sonra hüzün verebilir. Zira siyah renk aynı zamanda yas ve karamsarlık gibi güçlü duyguları da uyandırmaktadır.

Renkler ile alakalı birçok farklı bilimsel çalışma yapılmış ve bu çalışmalar neticesinde önemli bilgilere ulaşılmıştır. Bu konu bilimsel yönden ele alındığında bazı renkler insana huzur vermekte birlikte sakinleştirici etkiye sahiptir. Beyaz, kahverengi, mavi, gri, yeşil, bej gibi renkler insanın hem kendini huzurlu hissetmesini hem de rahatlamasını sağlar. Bunun temel nedeni bu tür renklerin kısa dalga boylarına sahip olmasından kaynaklıdır.

Neden bazı renkler bizi heyecanlandırır?

Renklerin insan psikolojisi üzerinde pek çok farklı etkisi olduğundan kişiler bu etkilere göre renk seçiminde bulunabilmektedir. İnsanlar genel olarak bir renk seçiminde bulunurken ruh halleri de devreye girmektedir. Bazı bilimsel çalışmalara göre kimi renklerin sakinleştirmesi kimi renklerin ise heyecanlandırması, renk ve duygu arasındaki güçlü bağlantı ile ilgilidir. Kişilerin akıllarından geçen düşünceler ile renkler arasında bilişsel bir bağlantı kurulduğu ve bu bağlantıdan dolayı renk seçimi yapıldığı gözlemlenmiştir. Pek çok önemli araştırma neticesinde uzun dalga boyuna sahip olan renklerin insanları heyecanlandırdığı ortaya konulmuştur. Turuncu, sarı ve kırmızı gibi renkler kişilere uyarıcı bir etki yaptığından heyecanlanma hissinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Renklerin psikolojisi

Her rengin enerji açısından özelliği olmakla birlikte duygusal yönden de önemli anlamları vardır. Bir insanın devamlı siyah renkli kıyafetler giymesi bir süre sonra onu karamsarlığa itebilmektedir.

Renklerin psikolojik yönden insan üzerinde etkileri olduğu gibi fiziki açıdan da birbirinden farklı etkileri mevcuttur. Kendini kötü hisseden biri ruhsal bakımdan iyi hissedebilmek için mavi, yeşil gibi renkleri seçebilir.

Renkler genel olarak soğuk ve sıcak olmak üzere 2 farklı kategoriye ayrılmaktadır. Gri, mavi ve yeşil renkler soğuk renk kategorisi içerisinde yer alırken, krem rengi, turuncu, sarı ve kırmızı tona sahip renkler, sıcak renk kategorisi içerisinde bulunur. Her rengin psikolojik açıdan insana verdiği bir mesajı vardır. İnsanların ruh hallerine göre bazen hüzün veren renkleri daha çok kullanırken kimi zamanda enerjik ve canlılık veren renkleri tercih edebilmektedir.