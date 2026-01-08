Yumurta rengi konusundaki bu farklılık çeşitli kanaatlerin oluşmasına neden olabilir. Bazı insanlar kahverengi yumurtaları köy yumurtası olarak algılar ve daha doğal olduğunu düşünür. Kimileri ise beyaz yumurtaların daha temiz ve hijyenik olduğu algısına sahip olabilir. Bu kadar sık tüketilen bir gıda olunca yumurtayla ilgili en küçük detaylar bile merak konusu hâline gelmektedir. Bu kapsamda bazı yumurtaların neden kahverengi kabuğa sahip olduğu araştırma konusudur.

Neden bazı yumurtaların kabuğu kahverengidir?

Market raflarında yan yana duran beyaz ve kahverengi yumurtalar ister istemez aralarında bir fark olup olmadığı düşüncesine neden olmaktadır. Bu farkın kaynağı merak edildiğinde sanılanın aksine besin değeri ya da üretim yöntemi olmadığı görülür. Bu renk farklılığı doğrudan biyolojik bir özelliktir.

Yumurtanın kabuk rengi yumurtayı yapan tavuğun ırkıyla ilgili bir durumdur. Tavuklar yumurtayı oluştururken kabuk rengi de genetik olarak belirlenir. Beyaz tüylü ve beyaz kulak memeli tavuk ırkları genellikle beyaz yumurta yaparlar. Kahverengi, kırmızımsı ya da koyu tüylü tavuklar ise çoğunlukla kahverengi yumurta üretir. Bu da yumurta renginin tavuğun dış görünüşüyle bağlantılı olduğunu göstermektedir.

Yumurtanın oluşma sürecinde kabuk tavuğun vücudundaki özel bir kanalda şekillenir. Bu aşamada bazı tavuklar kabuğun üzerine doğal pigmentler salgılarlar. Kahverengi yumurtalarda görülen renk esas olarak “protoporfirin” adı verilen bir pigmentten kaynaklanmaktadır. Bu pigment kabuğun dış yüzeyine yerleşerek yumurtaya kahverengi tonunu vermektedir. Beyaz yumurtalarda ise bu pigment salgılanmaz ve kabuk doğal kalsiyum karbonat renginde kalırlar.

Bilinmesi gereken şey ise yumurtanın renginin besin değeriyle doğrudan bağlantılı olmadığıdır. Öte yandan kahverengi yumurtanın sarısı daha koyu ya da daha besleyici olduğu anlamına gelmemektedir. Yumurta sarısının rengi ise tavuğun yediği yemle ilgilidir. Diğer bir algı olarak yumurtadaki protein, vitamin ve mineral değerleri de kabuk rengine göre değişmez.

Buna rağmen kahverengi yumurtaların “doğal” ya da “köy yumurtası” olarak algılanmasının nedeni kültürel alışkanlıklardan kaynaklanır. Kırsal alanlarda yaygın olan bazı tavuk ırklarının kahverengi yumurta yapması zamanla bu algının oluşmasına yol açmıştır. Modern üretimde hem beyaz hem kahverengi yumurtalar benzer koşullarda aynı hijyen ve kalite standartlarıyla üretilir.

Kahverengi yumurtaların çoğu zaman biraz daha pahalı olmasının nedeni ise besin üretim süreciyle alakalı bir durumdur. Kahverengi yumurta yapan tavuklar genellikle daha iri olur ve daha fazla yem tüketir. Bu durum üretim maliyetini artırdığı için fiyatlara da yansımaktadır. Bu yüzden kahverengi yumurtanın beyaz yumurtadan daha sağlıklı olduğu düşüncesi doğru değildir.