HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler

Neden priz gibi cansız nesnelerde insan yüzleri görürüz?

Bir priz normalde sadece elektrikle ilişkilendirilen basit bir araçken bir anda gözlere ya da suskun bir ağıza benzetilebilir. Bu benzetme anı insanları hem gülümsetir hem de bir şaşkınlık yaratır. İnsanların bu durumu ilgi çekici bulmasının en önemli nedenlerinden biri cansız nesnelerde tanıdık bir şeyle karşılaşma hissidir. Peki, neden priz gibi cansız nesnelerde insan yüzleri görürüz?

Neden priz gibi cansız nesnelerde insan yüzleri görürüz?
Defne Vera Şahin

Günlük hayatın sıradan anlarında bazen garip ama bir o kadar da dikkat çekici durumlarla karşılaşılır. Duvarda ya da bir prizde bir yüz fark etmek ya da bir eşyanın sanki bize bakıyormuş hissine kapılmak bunlardan biridir. Özellikle priz gibi tamamen cansız ve işlevsel bir nesnede insan yüzünü andıran bir görüntü görmek pek çok kişinin durup düşünmesine neden olur. Bu noktada neden priz gibi cansız nesnelerde insan yüzü görüldüğü merak konusudur.

Neden priz gibi cansız nesnelerde insan yüzleri görürüz?

Günlük yaşamda pek çok insan, priz, kapı kolu, araba farı ya da duvardaki bir desen gibi cansız nesnelerde insan yüzüne benzeyen şekiller gördüğünü fark etmiştir. İlk bakışta tuhaf gibi gelen bu durum aslında oldukça yaygındır. Hatta çoğu zaman bu yüzler bize gülüyormuş, şaşırmış ya da üzgünmüş gibi belirli bir ifade bile taşıyor gibi görünebilir.

İnsan beyni çevresini hızlı ve anlamlı bir şekilde yorumlamak üzere evrimleşmiştir. Bu yüzden beyin karmaşık şekiller arasında bile tanıdık bir şey aramaya eğilimlidir. İnsan yüzü ise beyin için en tanıdık görsellerden biridir. Kişiler daha bebeklikten itibaren yüzlere odaklanır mimikleri ayırt etmeye çalışır. Bu alışkanlık ilerleyen zamanlarda cansız nesnelerde bile yüz benzeri görüntüleri fark etmeye yol açar. Bu durum bir hata ya da bozukluk değildir. Aksine insan algısının doğal bir sonucudur.

Prizler bu duruma çok uygun örneklerdir. Çünkü yapıları gereği simetrik detaylara sahiptir objelerdir. İki yuvarlak delik göz gibi algılanabilirken alt kısımdaki topraklama girişi ağız izlenimi vermektedir. Prizdeki düzen beynin “burada bir yüz var” demesi için yeterlidir. Aslında ortada gerçek bir yüz yoktur ve buna uygun tasarlanmamıştır. Bu olguda beyin eksik bilgiyi tamamlayarak anlamlı bir bütün oluşturur.

Bu durum pek çok kişi tarafından aniden fark edilir. Gün içerisinde defalarca görülen bir priz herhangi bir zamanda farklı bir ışık altında yüz gibi algılanabilir. Priz gibi cansız objelerde yüz görmek çoğu insan için şaşkınlıkla ya da gülümseme ile karşılanır. Bazı insanlar bu yüzleri sevimli bulurken bazıları için ise oldukça rahatsız edici olabilir.

Öte yandan kişilerin ruh hali ve dikkat düzeyi de bu algıyı etkileyebilir. Örneğin beyin yorgun, dalgın ya da hayal kurmaya yatkın olduğu anlarda çevredeki şekilleri yorumlama ihtiyacı artar. Bu durum cansız nesnelerdeki anlam arayışını güçlendirmektedir. Çünkü insan zihni boşlukları sevmez. Bu yüzden yüz görmek tamamen beynin tanıdık bir şeyler görme ve anlamlandırma isteğinden kaynaklanır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da lodos esareti! Hızı 80 kilometreyi buldu: Vatandaşlar yürümekte bile zorlandıİstanbul'da lodos esareti! Hızı 80 kilometreyi buldu: Vatandaşlar yürümekte bile zorlandı
Meteoroloji uzmanı tarih ve saat vererek açıkladı! Pazartesi kar mı geliyor?Meteoroloji uzmanı tarih ve saat vererek açıkladı! Pazartesi kar mı geliyor?

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
insan priz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

'Uyuşturucu' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.