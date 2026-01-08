HABER

Neden saçımız kesilirken acımazken çekilince acır?

Hem estetik hem de işlevsel olarak saçlar insan vücudundaki diğer tüyler ve kıllar gibi son derece önemlidir. Kıyafete göre, ortama göre ya da ruh haline göre farklı saç modelleri kişileri gün boyunca iyi ya da kötü hissettirebilir. Görsel olarak da önemli olan saçlar ile ilgili gizem dolu gibi gelen ama bilimsel bazı durumlar vardır.

Ferhan Petek

İnsanlar düştükleri zaman, derileri çizildiği zaman ya da yanık durumu yaşadıkları zaman vücutlarındaki belli dokular zarar görebilir. Dokulardaki sinir hücrelerini uyaran bu durumlar çeşitli dış etkenler ile meydana gelebilmektedir. Hücreler kendilerine gelen sinyalleri elektrik sinyallerine dönüştürerek beyne iletirler. Bu iletimin sonucunda ise ağrılar ve acılar hissedilir.

Dokunulan ya da yenilen ve içilen şeylerin sert ya da sıcak olup olmadığını anladıktan sonra vücut kasları kasarak durumlara uygun tepkiler verir. Ancak insan vücudunun nerede ise tüm bölümlerinde milyarlarca sinir hücresi olmasına rağmen tırnaklarda ve saçlarda aynı durum söz konusu değildir.

Neden saçımız kesilirken acımazken çekilince acır?

Saçlarda ve tırnaklarda yapısal olarak bazı benzerlikler ve ortak özellikler bulunur. Bunlardan biri de sinir hücrelerinin olmamasıdır. Bu bölgeler bir tür protein olarak sınıflandırılan keratinden meydana gelmektedir. Keratin çok serttir ve ölü hücrelerden meydana gelmektedir. Sinir hücrelerinin olmaması da ağrı ve acının bu bölgelerde hissedilmemesi anlamına gelmektedir.

Tüm bu nedenlere bağlı olarak tırnak ve saç kesildiği zaman hiçbir şekilde acı hissi yaşanmaz. Anca kafa derisi altında ve tırnakların deri ile bir araya geldiği noktalarda deri altında sinir hücreleri bulunur. Bu yüzden de saçlar çekildiği zaman ya da tırnaklar dibinden kesildiği zaman hücreler uyarıldığı için acı hissi meydana gelir.

Saç dipleri belli durumlarda acı hissi verebilmektedir. Genel olarak saç diplerinde acı hissi yaşanması şu durumlara bağlı olarak yaşanabilmektedir:

  • Saç derisinde kuruluk ve tahriş olması durumunda saç diplerinde acı hissedilir. Birçok insanın yaşayabildiği yaygın bir sorun olan saç derisi kuruluğu saçlara çeşitli kimyasal işlemler yapılması ile ortaya çıkabilmektedir.
  • Saç derisinde meydana gelen enfeksiyonlar ciltteki mantarlar ya da bakteriyel enfeksiyonlar sonucu ortaya çıkabilmektedir. Bu durum da saç diplerinde acıya neden olabilir.
  • Günlük stres kendini birçok fiziksel sorun olarak gösterebilmektedir. Bu fiziksel durumlardan biri de saç diplerinde ağrı hissi oluşmasıdır. Gergin ya da stresli olunan anlarda kişilerin saç diplerinde acı ve ağrı oluşabilir.
  • Saç derisine aşırı baskı uygulanması saç diplerinde ağrıya ya da acıya yol açabilmektedir. Özellikle çok sıkı ve sık toplanan saçlar saç tokaları saç düzleştirici gibi malzemelerin sürekli olarak kullanması saç diplerinde sağlık sorunlarına ve ağrılara neden olabilmektedir.
  • Dermatit egzama, sinir hasarları, kronik hastalıklar gibi durumlar da saç diplerinde ağrıya neden olabilir.
