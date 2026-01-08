İnsanlar düştükleri zaman, derileri çizildiği zaman ya da yanık durumu yaşadıkları zaman vücutlarındaki belli dokular zarar görebilir. Dokulardaki sinir hücrelerini uyaran bu durumlar çeşitli dış etkenler ile meydana gelebilmektedir. Hücreler kendilerine gelen sinyalleri elektrik sinyallerine dönüştürerek beyne iletirler. Bu iletimin sonucunda ise ağrılar ve acılar hissedilir.

Dokunulan ya da yenilen ve içilen şeylerin sert ya da sıcak olup olmadığını anladıktan sonra vücut kasları kasarak durumlara uygun tepkiler verir. Ancak insan vücudunun nerede ise tüm bölümlerinde milyarlarca sinir hücresi olmasına rağmen tırnaklarda ve saçlarda aynı durum söz konusu değildir.

Neden saçımız kesilirken acımazken çekilince acır?

Saçlarda ve tırnaklarda yapısal olarak bazı benzerlikler ve ortak özellikler bulunur. Bunlardan biri de sinir hücrelerinin olmamasıdır. Bu bölgeler bir tür protein olarak sınıflandırılan keratinden meydana gelmektedir. Keratin çok serttir ve ölü hücrelerden meydana gelmektedir. Sinir hücrelerinin olmaması da ağrı ve acının bu bölgelerde hissedilmemesi anlamına gelmektedir.

Tüm bu nedenlere bağlı olarak tırnak ve saç kesildiği zaman hiçbir şekilde acı hissi yaşanmaz. Anca kafa derisi altında ve tırnakların deri ile bir araya geldiği noktalarda deri altında sinir hücreleri bulunur. Bu yüzden de saçlar çekildiği zaman ya da tırnaklar dibinden kesildiği zaman hücreler uyarıldığı için acı hissi meydana gelir.

Saç dipleri belli durumlarda acı hissi verebilmektedir. Genel olarak saç diplerinde acı hissi yaşanması şu durumlara bağlı olarak yaşanabilmektedir: