HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler

Neden tok karnına tatlı yemek isteriz? Sebebi nedir?

Bazı insanlar için tatlı, türü her ne olursa olsun vazgeçilmezdir. Tatlı düşkünleri çok iyi bilir ki sütlü ya da şerbetli herhangi bir tatlı yemek için bir gerekçeye ihtiyaç olmaz. Kişiler sadece canları istediği için günün her saati tatlı yiyebilirler. Uzmanlara göre bu durumun da bilimsel bir açıklaması bulunmaktadır.

Neden tok karnına tatlı yemek isteriz? Sebebi nedir?
Ferhan Petek

İnsanlarda engel olması zor, tatlı yeme isteğinin kaynağı, bilim insanları tarafından araştırılmış ve beslenme uzmanları bu konuda çeşitli açıklamalar yapmıştır. Buna göre kişilerde aniden ve sık sık ortaya çıkan tatlı yeme isteğinin birden fazla neden olabilmektedir. Günümüzde özellikle bazı insanlar karnı tokken yemek yedikten hemen sonra tatlı yeme isteği duyabilmektedirler. Tatlı yeme alışkanlıkları bazı durumlara bağlı olarak meydana gelebilmektedir.

Neden tok karnına tatlı yemek isteriz? Sebebi nedir?

Hangi öğün olduğu fark etmeksizin kişiler yemek yedikten ve karnı tamamen doyduktan sonra tatlı yeme isteği duyabilmektedirler. Bu durum genel olarak kan şekerindeki düzensizlik ile açıklanan bir durumdur. Kan şekerinin düzensiz olması kişilerde tatlı yeme isteğine yol açabilmektedir. Hatta tatlı krizi olarak da adlandırılan bu durum özellikle basit karbonhidratlar tüketerek beslenen insanlarda daha çok görülmektedir.

Karbonhidrat ağırlıklı olarak beslenen kişilerde öğündeki glisemik endeksi yüksek olursa kan şekeri çok ani bir şekilde yükselir. Bu yükselişin hemen ardından ise yine ani şekilde gerçekleşen bir düşme olur. Kan şekerinde yaşanan bu ani değişiklikler yemeklerden sonra tatlı isteğine neden olmaktadır. Ayrıca tatlı yeme isteğinin farklı başka nedenleri bulunabilmektedir.

Hem fiziksel hem de psikolojik olarak kişilerde tatlı yeme isteği meydana gelebilir. Bu durum, psikolojik olarak kişilerin yeme bozukluklarından ya da geçici stres ve kaygı durumlarından kaynaklanmaktadır. Aşırı yemek tüketmek genel olarak psikolojik temelli olarak değerlendirilmektedir. Çeşitli psikolojik faktörler kişilerde tok karnına tatlı yeme isteğine neden olabilmektedir.

Özellikle yemek yedikten hemen sonra kişilerde tatlı yeme isteği oluşabilmektedir. Şekerli besinler genel olarak seratonin yani mutluluk hormonu seviyelerini yükseltir. Bu yüzden de kişinin psikolojik durumu ve mutlu olma ihtiyacı tatlı krizi olarak kendini gösterir. Dolayısı ile morali bozuk insanların tatlı yeme istekleri daha fazla olabilir.

Fizyolojik olarak da kişilerin aniden gelen tatlı yeme istekleri olabilmektedir. Gün içinde sık olarak tatlı yeme isteğinin meydana gelmesinde bir diğer etken fizyolojik başlığı altında incelenmektedir. Gün içinde aniden gelen tatlı yeme isteklerinin temelinde genel olarak metabolizma, karın bölgesinde yağlanma gibi durumların olduğu bilinmektedir. Ayrıca bu durum endokronoloji ile de açıklanmaktadır.

Endokrinoloji iç salgı bezleri ile bu bezlerin işlevleri salgıladıkları hormonlar salgı bezlerinin işlevlerindeki bozukluklar ve metabolizma hastalıklarının tedavisi ve tanısı ile ilgilenen tıp dalıdır. Endokrin tiroit bezi ile ilgili hastalıklardır ve kilo alma gibi sonuçları vardır. Bu durum ayrıca tatlı yeme isteğini de tetikleyen bir durum olarak ortaya çıkabilmektedir.

Yemeklerden sonra tok karnına aniden gelen tatlı isteğini bastırmak uzmanlar tarafından önerilen bir durumdur çünkü hemen sonrasında tatlı yemek sağlıksız olarak kabul edilir. Bol su tüketmenin bu hissi gidereceği hatta suya birkaç damla limon katmanının da işe yarayacağı bilinmektedir.

Bunun dışında kan şekerini düzenli hale getirecek takviyeler alınabilir ve doktora danışarak uzman bir diyetisyen eşliğinde doğru beslenme menüleri hazırlanabilir. Kan şekerini düzenleyecek olan tokluk hissi verecek olan ve tatlı isteğini bastıracak olan durumlardan ikisi de yavaş yemek ve çok çiğnemek olarak ifade edilmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mardin’de devrilen aracın sürücüsü yaralandıMardin’de devrilen aracın sürücüsü yaralandı
Yoğun sis masalsı görüntüler oluşturduYoğun sis masalsı görüntüler oluşturdu

Anahtar Kelimeler:
tatlı tatlı krizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

PFDK sevkleri açıklandı!

PFDK sevkleri açıklandı!

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.