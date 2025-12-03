İnsanlarda engel olması zor, tatlı yeme isteğinin kaynağı, bilim insanları tarafından araştırılmış ve beslenme uzmanları bu konuda çeşitli açıklamalar yapmıştır. Buna göre kişilerde aniden ve sık sık ortaya çıkan tatlı yeme isteğinin birden fazla neden olabilmektedir. Günümüzde özellikle bazı insanlar karnı tokken yemek yedikten hemen sonra tatlı yeme isteği duyabilmektedirler. Tatlı yeme alışkanlıkları bazı durumlara bağlı olarak meydana gelebilmektedir.

Neden tok karnına tatlı yemek isteriz? Sebebi nedir?

Hangi öğün olduğu fark etmeksizin kişiler yemek yedikten ve karnı tamamen doyduktan sonra tatlı yeme isteği duyabilmektedirler. Bu durum genel olarak kan şekerindeki düzensizlik ile açıklanan bir durumdur. Kan şekerinin düzensiz olması kişilerde tatlı yeme isteğine yol açabilmektedir. Hatta tatlı krizi olarak da adlandırılan bu durum özellikle basit karbonhidratlar tüketerek beslenen insanlarda daha çok görülmektedir.

Karbonhidrat ağırlıklı olarak beslenen kişilerde öğündeki glisemik endeksi yüksek olursa kan şekeri çok ani bir şekilde yükselir. Bu yükselişin hemen ardından ise yine ani şekilde gerçekleşen bir düşme olur. Kan şekerinde yaşanan bu ani değişiklikler yemeklerden sonra tatlı isteğine neden olmaktadır. Ayrıca tatlı yeme isteğinin farklı başka nedenleri bulunabilmektedir.

Hem fiziksel hem de psikolojik olarak kişilerde tatlı yeme isteği meydana gelebilir. Bu durum, psikolojik olarak kişilerin yeme bozukluklarından ya da geçici stres ve kaygı durumlarından kaynaklanmaktadır. Aşırı yemek tüketmek genel olarak psikolojik temelli olarak değerlendirilmektedir. Çeşitli psikolojik faktörler kişilerde tok karnına tatlı yeme isteğine neden olabilmektedir.

Özellikle yemek yedikten hemen sonra kişilerde tatlı yeme isteği oluşabilmektedir. Şekerli besinler genel olarak seratonin yani mutluluk hormonu seviyelerini yükseltir. Bu yüzden de kişinin psikolojik durumu ve mutlu olma ihtiyacı tatlı krizi olarak kendini gösterir. Dolayısı ile morali bozuk insanların tatlı yeme istekleri daha fazla olabilir.

Fizyolojik olarak da kişilerin aniden gelen tatlı yeme istekleri olabilmektedir. Gün içinde sık olarak tatlı yeme isteğinin meydana gelmesinde bir diğer etken fizyolojik başlığı altında incelenmektedir. Gün içinde aniden gelen tatlı yeme isteklerinin temelinde genel olarak metabolizma, karın bölgesinde yağlanma gibi durumların olduğu bilinmektedir. Ayrıca bu durum endokronoloji ile de açıklanmaktadır.

Endokrinoloji iç salgı bezleri ile bu bezlerin işlevleri salgıladıkları hormonlar salgı bezlerinin işlevlerindeki bozukluklar ve metabolizma hastalıklarının tedavisi ve tanısı ile ilgilenen tıp dalıdır. Endokrin tiroit bezi ile ilgili hastalıklardır ve kilo alma gibi sonuçları vardır. Bu durum ayrıca tatlı yeme isteğini de tetikleyen bir durum olarak ortaya çıkabilmektedir.

Yemeklerden sonra tok karnına aniden gelen tatlı isteğini bastırmak uzmanlar tarafından önerilen bir durumdur çünkü hemen sonrasında tatlı yemek sağlıksız olarak kabul edilir. Bol su tüketmenin bu hissi gidereceği hatta suya birkaç damla limon katmanının da işe yarayacağı bilinmektedir.

Bunun dışında kan şekerini düzenli hale getirecek takviyeler alınabilir ve doktora danışarak uzman bir diyetisyen eşliğinde doğru beslenme menüleri hazırlanabilir. Kan şekerini düzenleyecek olan tokluk hissi verecek olan ve tatlı isteğini bastıracak olan durumlardan ikisi de yavaş yemek ve çok çiğnemek olarak ifade edilmektedir.