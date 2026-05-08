Nefes darlığı şikayetiyle gitti! Boynundan yarım kilo kitle çıkarıldı

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uzun yıllardır boynundaki kitleyle yaşamını sürdüren, diyabet ve akciğer rahatsızlığı da bulunan İrfan Bozan, daha önce kitlenin çıkarılması için çeşitli sağlık kuruluşlarına başvurdu.

Operasyonun riskli görülmesi nedeniyle ameliyat olamayan, zamanla büyüyerek göğüs boşluğuna yayılan kitle sebebiyle nefes darlığı çekmeye başlayan Bozan, son olarak Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Burada Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Doğuşcan Kurular tarafından ameliyata alınan Bozan'ın boynundaki 542 gramlık tiroit kitlesi 2,5 saat süren operasyonla alındı. Bozan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

TİROİT NEDİR?

Tiroit, boynun ön kısmında yer alan ve kelebek şeklinde olan bir bezdir. Vücudun metabolizma hızını düzenleyen hormonları üretir. Kalp atışından vücut ısısına, enerji seviyesinden kilo kontrolüne kadar birçok sistemi etkileyen tiroit bezi, sağlıklı çalışmadığında ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

TİROİT HASTALIKLARI NEDEN OLUR?

Tiroid hastalıkları; genetik yatkınlık, iyot eksikliği, bağışıklık sistemi hastalıkları, enfeksiyonlar ve hormonal değişiklikler nedeniyle ortaya çıkabiliyor. Tiroid bezinde oluşan nodüller ya da kitleler zamanla büyüyerek nefes alma ve yutkunma problemlerine neden olabiliyor.

TİROİT HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Tiroid hastalıklarının belirtileri kişiden kişiye değişse de en sık görülen şikayetler şunlar oluyor:

Boyunda şişlik veya ele gelen kitle

Nefes darlığı

Yutkunma güçlüğü

Halsizlik ve yorgunluk

Çarpıntı

Ani kilo alma veya kilo kaybı

Ses kısıklığı

Aşırı terleme veya üşüme hissi

Uyku problemleri

Özellikle boyunda büyüyen kitlelerin zamanla göğüs boşluğuna doğru ilerleyerek solunumu zorlaştırabileceği belirtiliyor.

TİROİT BEZİNDEKİ KİTLELER TEHLİKELİ Mİ?

Tiroid bezinde oluşan her kitle kanser anlamına gelmese de bazı durumlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Büyük kitleler nefes borusuna baskı yaparak nefes darlığına neden olabilirken, yemek borusuna baskı yapması durumunda yutkunma güçlüğü görülebiliyor. Bu nedenle boyunda uzun süre geçmeyen şişliklerin ihmal edilmemesi gerektiği vurgulanıyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır