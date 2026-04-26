Nehre düşen çocuk için arama çalışmaları 6 gündür sürüyor

Sakarya Nehri’nde balık tutarken beline bağlanan ipin kopmasıyla akıntıya kapılarak kaybolan 10 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu arama çalışmaları 6. gününde de sürüyor. Havadan ve sudan sürdürülen çalışmalarda geçen günlere rağmen 10 yaşındaki çocuktan hala bir iz bulunamadı.

Nehre düşen çocuk için arama çalışmaları 6 gündür sürüyor

21 Nisan günü Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Ahmet İdris ve bir akrabası, Sakarya Nehri kenarında balık tuttuğu esnada oltalarına takılan balığı nehirden çıkartmak için İdris, beline ip bağlayıp suya indi. Balığı sudan çıkartmak için çabalarken nehrin sert akıntısı İdris’in beline bağladığı ipi koparttı. Nehrin akıntısına kapılan çocuk, kısa süre içerisinde gözden kayboldu.

Akrabası durumu anlatmak için o sırada iş yerinde çalışan İdris’in ağabeyinin yanına koştu. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler nehirde geniş çaplı arama çalışması başlattı. Aradan geçen günlere rağmen 10 yaşındaki çocuğa dair herhangi bir iz bulunamadı. Arama çalışmaları 6. gününde de devam etti. Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, su altı polisi, itfaiye ve SAKE ekipleri nehirde geniş kapsamlı çalışmalarını sürdürüyor. İdris’in ağabeyi ise ekiplerin çalışmalarını nehir kenarından takip ederek kardeşinden gelecek herhangi bir haberin bekleyişini sürdürüyor.

Nehre düşen çocuk için arama çalışmaları 6 gündür sürüyor 1

Nehre düşen çocuk için arama çalışmaları 6 gündür sürüyor 2

Nehre düşen çocuk için arama çalışmaları 6 gündür sürüyor 3

Nehre düşen çocuk için arama çalışmaları 6 gündür sürüyor 4

Nehre düşen çocuk için arama çalışmaları 6 gündür sürüyor 5

Nehre düşen çocuk için arama çalışmaları 6 gündür sürüyor 6
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Sakarya
Sakarya
