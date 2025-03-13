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Nemlendirici sürmek orucu bozar mı? Oruçluyken nemlendirici sürülür mü, oruca zarar verir mi?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
13.03.2025 21:12
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Ramazanda oruç tutanlar oruçlarının bozulmaması adına özen gösterir. Oruç tutma esnasında dikkate alınması gereken en önemli nokta yeme içme davranışlarının yapılmamasıdır. Bununla birlikte insanlar oruçluyken kişisel bakım yönünden çeşitli işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Bu işlemlerden biri de nemlendirici sürmektir. Bu noktada nemlendirici sürmenin oruca olumsuz bir etkisi olup olmadığı konusu gündeme gelebilmektedir. Peki, nemlendirici sürmek orucu bozar mı?

Nemlendirici sürmek orucu bozar mı? Oruçluyken nemlendirici sürülür mü, oruca zarar verir mi?

Ramazan ayıyla birlikte oruç tutma eylemi yerine getirilmekte ve insanlar orucu bozabilecek çeşitli hareketlerden kaçınmaktadır. Çoğu kişinin aklına oruçluyken ve kişisel bakımını yaparken bu işlemlerin oruçlarını bozacağı düşüncesi gelebilir. Orucun zarar görmesi ve bozulması için boğazdan bir şeylerin geçmesi ve yutulması gerekmektedir. Oruç tutarken nemlendirici sürmek ve kişisel bakım yapmak oruca zarar veren işlemlerden değildir.

Nemlendirici sürmek orucu bozar mı?

Günümüzde birçok kişi kişisel bakımına dikkat etmekte ve çeşitli nedenlerden dolayı kişisel bakım ürünleri kullanmaktadır. Bu bakım ürünlerinden biri çatlaklık gidermek için tercih edilen nemlendirici kremlerdir. Nemlendirici ürünlerde krem formunun yanı sıra solüsyon çeşitleri de bulunmaktadır. Her gün nemlendirici kullanan bir kişi oruç zamanında bu kullanıma ara verilmesi gerektiğini düşünebilmektedir. Zira oruç tutarken orucu bozabilecek her türlü davranıştan uzak kalınması, orucun kabulü yönünden ayrı bir öneme sahiptir. Ancak nemlendirici sürme işlemi deri üzerine uygulanan bir işlem olduğundan oruç açısından herhangi bir olumsuz yönü yoktur.

Oruçluyken nemlendirici sürülür mü?

Bir insan oruç tuttuğu esnada yanlışlıkla yeme içme eyleminde bulunursa, bu durum orucun zarar görmesine neden olur ve kişi yanlışlıkla bozduğu bu orucu sonrasında kaza eder. Oruç halinde insanlar kişisel bakımlarına devam ederken bazı ürünleri kullanım sırasında oruca olumsuz yönde etki edebileceği endişesi yaşayabilir. Konuyla alakalı en sık endişeye düşülen durumlardan biri oruçluyken nemlendirici kullanımıdır. Nemlendirici sürmek orucu bozar mı Diyanet İşleri'nin cevap verdiği sorulardan biridir. Diyanet’e göre oruç tutar iken nemlendirici sürmek oruca engel değildir.

Nemlendirici sürmek oruca zarar verir mi?

Oruç tutarken orucun zarar görmesi veya bozulma riskini taşıması için yiyecek, içecek gibi besinlerin boğazdan geçmesi gerekir. Boğazdan aşağı doğru inmeyen hiçbir şey orucu bozmadığı gibi olumsuz yönde de etki yaratmamaktadır. Deri üzerine uygulanan nemlendiriciler gıda kategorisi içerisinde yer almadığından orucun bozulmasına yol açmamaktadır. Öte yandan oruçluyken nemlendirici sürmek diyanet açısından da orucun zarar görmesine sebebiyet verecek durumlardan biri olarak algılanmamaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Oruç Ramazan nemlendirici
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