Nesli tükenme tehlikesindeki Arap tavşanı görüntülendi

Erzurum Uzundere’de nesli tükenme tehlikesinde olan Arap tavşanı görüntülendi.

Erzurum’un Uzundere ilçesinde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve Uluslararası Doğa Koruma Birliği’nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan Arap tavşanı görüntülendi. Uzmanlar, türün korunması gerektiğine dikkat çekerek, bilinçsiz avlanmanın Arap tavşanının yok olma riskini artırdığını vurguladı. Yasalara göre bu türün avlanması yasak olmasına rağmen, bölgede kaçak avcılığın devam ettiği ifade edildi. Doğa koruma ekipleri, vatandaşlara bu nadir canlıyı koruma çağrısı yaparken, avcılara karşı denetimlerin artırılacağı belirtildi. Arap tavşanı; allactaga cinsine bağlı Afganistan, Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye’ye özgü bir hayvan türü olarak biliniyor. Çöl bölgelerinde kısa zıplayışlarla hareket eden kemirgen. Büyük kulaklara ve uzun bir kuyruğa sahip. Kuyruğu ön ayaklarını havaya kaldırdığında dengede durmasına yardımcı olur. Ön ayakları kısa olup, beslenme ve temizlenme işlevlerinde el görevi görürken, arka ayakları uzundur.

