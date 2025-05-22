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Nesli tükenmek üzere olan kum zambaklarını koparmanın cezası 387 bin TL

Bodrum’un Ortakent Yahşi Kargı Sahili’nde doğal yaşam mücadelesi veren ve Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre nesli tehlike altında bulunan kum zambakları için farkındalık oluşturuldu.

Nesli tükenmek üzere olan kum zambaklarını koparmanın cezası 387 bin TL

Bodrum’un Ortakent Yahşi Kargı Sahili’nde doğal yaşam mücadelesi veren ve Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre nesli tehlike altında bulunan kum zambakları için farkındalık oluşturuldu. Bodrum Belediyesi, 22 Mayıs Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü kapsamında öğrencilere yönelik bilgilendirici bir etkinlik düzenledi.

Etkinlikte, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Mavi Bayrak Muğla Koordinatörü Gürcan Kaya tarafından çocuklara kum zambağının fiziki yapısı, doğadaki rolü ve korunma önemi anlatıldı.

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"ERKEN YAŞTA ÇEVRE FARKINDALIĞI ÇOK DEĞERLİ"

Kaya, "Kum zambakları dünya genelinde endemik ve koruma altında bir tür. Bu nedenle koparılması halinde 387 bin 141 TL para cezası uygulanıyor. Erken yaşta çevre farkındalığı çok değerli" ifadelerini kullandı.

Sahil yürüyüşüyle son bulan etkinlikte öğrenciler, kum zambaklarını doğal yaşam alanında gözlemleyerek bilinç kazandı.Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Zambak çiçek
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