Neslinur Topal’ın şüpheli ölümü: 'Fare zehri ve siyanür' iddiası!

Muğla'nın Ortaköy Mahallesi’ndeki evlerinde tavuk yemeği yedikten sonra rahatsızlanan Neslinur Topal ve kardeşleri F. Topal (10) ile R. Topal (12), zehirlenme şüphesiyle Fethiye Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Tedaviye alınan kardeşlerden durumu ağır olan Neslinur Topal, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Topal, doktorların tüm müdahalesine rağmen aynı gün hayatını kaybetti. Hastanedeki tedavileri süren diğer 2 kardeşin ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

‘FARE ZEHİRİ-SİYANÜR’ İDDİASI

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kardeşten 18 yaşındaki Neslinur Topal’ın yaşamını yitirmesinin ardından, evde ekiplerin incelemeleri sürüyor. Tarım, sağlık ekipleri, jandarma ve AFAD görevlilerinin yaptığı ön değerlendirmede, evde fare zehri bulunduğu, evin alttan ısıtma sistemine sahip olduğu ve bu koşulların fare zehri ile ısı arasında tepkime oluşarak siyanür benzeri bir etki yarattığının belirlendiği öğrenildi.

'GÖZLE GÖRÜLÜR BİR BULGUYA VEYA DEĞİŞİME RASTLANMADI'

İlk otopsi değerlendirmesinde; iç organlarda gözle görülür bir bulguya veya değişime rastlanmadığı belirtildi. Topal'ın vücudundan alınan tüm örneklerin toksikolojik ve histolojik incelemeye gönderildiği, kesin sonucun kimya ihtisas raporunun ardından ortaya çıkacağı kaydedildi. Yetkililer, şu an için zehirlenmeye ilişkin net bir tespitin bulunmadığını ifade etti.

"UZMAN EKİP İNCELEME YAPACAK"

Meydana gelen zehirlenme olayının ardından genç kızın yaşadığı evde AFAD ekipleri ve bilirkişi heyeti tarafından detaylı inceleme gerçekleştirildi. Yapılan ilk ölçümlerde, evin bazı bölümlerinde türü belirlenemeyen gaz tespit edildiği öğrenildi.

AFAD'ın özel cihazlarla yaptığı ölçümlerde, türü tespit edilemeyen gaz yoğunluğunun belirli noktalarda yüksek çıktığı belirtildi.

Öte yandan, Ankara'dan uzman AFAD ekibinin de bölgeye sevk edildiği ve evde daha kapsamlı teknik inceleme yapılacağı ifade edildi. Yaşanan olayın kesin nedeninin, gelecek ekibin gerçekleştireceği ayrıntılı analizlerin ardından netlik kazanması bekleniyor.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Muğla Valiliği olaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Seydikemer ilçemizde evlerinde rahatsızlanarak zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve sonrasında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 3 kardeşten Neslinur T. (18) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Diğer iki kardeşin tedavileri devam etmektedir. Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmış olup, zehirlenme sebebi yapılan tetkik, analiz ve Adli Tıp raporları sonucunda netleşecektir. Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Seydikemer Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerimizin konuya ilişkin çok yönlü çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Kaynak: DHA | Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır