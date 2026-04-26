Netanyahu'dan Lübnan açıklaması! "Saldırılar sürecek"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalık kabine toplantısında konuştu. Netanyahu, dün orduya verdiği ‘şiddetli saldırı’ talimatının ardından Lübnan'ı hedef almaya devam edeceklerini yineledi.
Netanyahu, “ABD ile dolaylı olarak da Lübnan'la üzerinde mutabık kalınan düzenlemeler uyarınca kararlılıkla hareket ediyoruz. Lübnan'da Hizbullah'ın saldırılarına karşılık vermekle sınırlı kalmayacağız, tehditleri ortadan kaldırmak için şiddetli saldırıları sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
