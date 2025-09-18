Netanyahu'nun gözü kaldı ama MİT de devrede! Cumhurbaşkan Erdoğan'a küstah çıkışın perde arkası... İstanbul'da 'Siloam Yazıtı' hareketliliği

İsrail için maddi ve manevi anlamda değer taşıyan ve İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bulunan Silvan Yazıtı için teyakkuza geçildi. Halihazırda bir depoda restorasyon nedeniyle kapalı tutulan yazıt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı küstahça hedef alan katliamcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konuşmasının ardından daha da sıkı önlemlerle korunacak.

NETANYAHU İSTEDİĞİNİ ALAMADI, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu salı günü ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile birlikte gittiği Mescid-i Aksa yakınlarındaki tünellerde arkeolojik kazıların yapıldığı bir alanda konuşma yaptı.

Netanyahu, Osmanlı döneminde Doğu Kudüs'te bulunarak İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne getirilen Silvan Yazıtı'nı Türkiye'den istediğini, fakat Recep Tayyip Erdoğan ve seçmen tabanı nedeniyle yazıtı alamadığını iddia etti.

Yazıtın Yahudi tarihi açısından çok önemli olduğunu ileri süren Netanyahu, talebinin dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde büyüyen seçmen kitlesinin tepki göstereceği korkusuyla reddedildiğini savundu.

OSMANLI ESERLERİNDEN BİRİNE KARŞILIK SİLVAN YAZITI TEKLİFİ

Netanyahu, 1998'de eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile aralarında geçen bir diyalogu da naklederken Yılmaz'dan Osmanlı devleti döneminde Kudüs'te bulunan ve İstanbul'a getirilen Silvan Yazıtı'nı istediğini belirterek, "Müzelerimizde binlerce Osmanlı eseri var. İstediğin birini seç, Silvan Yazıtı ile değiştirelim." teklifinde bulunduğunu aktardı.

Önerilerinin kabul görmemesi üzerine Yılmaz’a ret nedenini sorduğunu belirten Netanyahu, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderlik ettiği büyüyen bir seçmen kitlesi bulunduğu ve kitlenin tabletin İsrail'e verilmesine öfkeleneceği şeklinde bir yanıt aldığını öne sürdü.

KÜSTAH ÇIKIŞ

Netanyahu, konuşmasının devamında "Bay Erdoğan, bu (Kudüs) bizim şehrimiz, sizin değil. Her zaman bizim şehrimiz olacak. Bir daha tekrar bölünmeyecek." ifadelerini kullandı.

YAZITIN DURUMU MERAK EDİLDİ

Gazeteci Barış Terkoğlu yazıtın son durumuyla ilgili dikkat çeken bilgiler paylaştı. Terkoğlu'nun aktardığına göre yazıt şu anda İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde "Girilmez" yazısı bulunan bir bölümde kapalı tutuluyor. Müze yönetimi yazıtın sergilendiği ek binada 3 yıldır restorasyon yapıldığı, bu nedenle bölümün kapalı olduğu açıklamasında bulundu.

FOTOĞRAF DAHİ PAYLAŞILMIYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığından aldığı bilgileri aktaran Terkoğlu, "Yazıtın, restorasyon nedeniyle kaldırıldığı depoda, sağlıklı bir şekilde korunduğunu söylediler. Güncel durumu üzerine bir fotoğraf istedim. Ancak konunun hassasiyeti nedeniyle buna izin verilmediğini ifade ettiler" dedi.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları ise eserin Kültür Bakanlığının yanı sıra MİT tarafından da uluslararası seviyede korunduğunu bildirdi. Ayrıca Netanyahu'nun küstah çıkışının ardından koruma seviyesinin artırılacağı aktarıldı.

⁠İSRAİL, SİLVAN YAZITI'NI DAHA ÖNCE BİRÇOK KEZ İSTEMİŞTİ

İsrail'in Osmanlı döneminde Doğu Kudüs'te bulunarak İstanbul'a getirilen Silvan Yazıtı'nı daha önce de birçok kez Türkiye'den istemişti.

Times of Israel haber sitesinin 2022 yılında ismini açıklamayan İsrailli bir kaynağa dayandırdığı haberinde, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bulunan ve en önemli antik İbranice yazıtlardan biri olarak bilinen Türkiye'ye ait Silvan Yazıtı'nın İsrail'e verileceği iddia edilmişti.

AA muhabirinin ulaştığı diplomatik kaynaklar, yazıtın 1880'de bulunduğu yer olan Doğu Kudüs'ün o dönem Osmanlı toprağı, şimdi ise buranın Filistin devletinin parçası olduğunu belirterek söz konusu tarihi eserin İsrail'e verileceği yönündeki haberlerin yalan olduğunu söylemişti.

İsrail basınında çıkan haberlere göre, Tel Aviv yönetimi bu yazıtı daha önce de birçok kez Türkiye'den istemiş ancak her seferinde ret cevabı almıştı.