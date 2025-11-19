HABER

Netanyahu, Suriye’nin güneyinde İsrail işgali altındaki bölgeye gitti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye’nin güneyinde İsrail işgali altında bulunan bölgeye gitti. Netanyahu ise yaptığı açıklamada, "Bugün Suriye'deki tampon bölgeyi ziyaret ettim, operasyonel bir brifing aldım ve her gün İsrail'i kahramanca savunan askerlerle görüştüm. Askerlerimizle gurur duyuyoruz" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Aralık 2024'ten bu yana İsrail işgali altında bulunan Suriye’nin güneyindeki tampon bölgeye gitti. Netanyahu, bölgede konuşlu olan İsrail askerleri ziyaret etti. Netanyahu’ya Savunma Bakanı Israel Katz, Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Shin Bet (İsrail İç İstihbarat Servisi) Başkanı David Zini eşlik etti.

"SURİYE'DEKİ TAMPON BÖLGEYİ ZİYARET ETTİM"

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, askerlerin ziyaretten memnun oldukları, Netanyahu’ya sınır güvenliğini sağlamak için görevlerine devam etmek istediklerini söyledikleri belirtildi.

Netanyahu ise yaptığı açıklamada, "Bugün Suriye'deki tampon bölgeyi ziyaret ettim, operasyonel bir brifing aldım ve her gün İsrail'i kahramanca savunan askerlerle görüştüm. Askerlerimizle gurur duyuyoruz" dedi.

(İHA)

19 Kasım 2025
19 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
suriye İsrail Binyamin Netanyahu
