HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Netanyahu'ya Gazze Yönetim Kurulu şoku! ABD'den aldığı cevap hoşuna gitmedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu doğrudan arayarak Türkiye ve Katar'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın planı kapsamında kurulan Gazze Yönetim Kurulu'nda yer almasından duyduğu üzüntüyü ifade ettiği belirtildi. Netanyahu'nun Trump'ın kararını açıklamasından sonra geri dönüşün mümkün olmadığı bir yola girildiğini fark ettiğini aktardı.

Netanyahu'ya Gazze Yönetim Kurulu şoku! ABD'den aldığı cevap hoşuna gitmedi

,İsrail basını, Başbakanlık Ofisi'nin 17 Ocak'ta Netanyahu'nun Dışişleri Bakanı Gideon Saar'a ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüşmesi talimatı verdiğini açıklamasından kısa süre sonra İsrail Başbakanı'nın Rubio'yu doğrudan arayarak görüştüğünü aktardı.

Habere göre Netanyahu, Rubio ile görüşmesinde İsrail'in Türkiye ve Katar'ın kurulda yer almasına karşı çıktığını ve ABD'nin kurula ilişkin açıklamasına şaşırdığını söyledi.

Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklar, Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın kararını açıklamasından sonra geri dönüşün mümkün olmadığı bir yola girildiğini fark ettiğini aktardı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nin, Netanyahu-Rubio görüşmesini doğruladığı belirtildi.

Netanyahu ya Gazze Yönetim Kurulu şoku! ABD den aldığı cevap hoşuna gitmedi 1

İSRAİL, ABD'NİN KARARI KENDİLERİYLE KOORDİNE ETMEDİĞİNİ ÖNE SÜRMÜŞTÜ

İsrail Başbakanlık Ofisi, 17 Ocak'ta ABD'nin duyurduğu Gazze Yönetim Kurulu'nun kendileriyle istişare edilmeksizin oluşturulduğunu ve bunun Tel Aviv yönetiminin politikalarıyla çeliştiğini iddia etmiş, Netanyahu'nun konuyu ele almak üzere Dışişleri Bakanı Saar'a ABD'li mevkidaşı Rubio ile temasa geçmesi talimatı verdiğini aktarmıştı.

Yerel basın, Gazze Yönetim Kurulu'nda Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yer almasının Tel Aviv yönetiminin tepkisine neden olduğunu kaydetmişti.

Gazze Yönetim Kurulu, Yüksek Temsilcilik Ofisi ile Gazze'nin yönetimi için oluşturulan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin faaliyetlerini takip etmek ve desteklemek üzere çalışacak.

Kurulda, Steve Witkoff, Jared Kushner, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katarlı diplomat Ali Al-Thawadi, Mısır'dan General Hassan Rashad, Tony Blair, Marc Rowan, Birleşik Arap Emirlikleri Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Reem Al-Hashimy, Nikolay Mladenov, İsrail doğumlu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşı iş insanı Yakir Gabay ve BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Sigrid Kaag yer alacak.Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü ismin evinden işkence zindanı çıktı: Elektrik verme, darp ve tecavüz...Ünlü ismin evinden işkence zindanı çıktı: Elektrik verme, darp ve tecavüz...
Bakan Kurum'dan Özel'e 'deprem bölgesi' tepkisiBakan Kurum'dan Özel'e 'deprem bölgesi' tepkisi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İsrail Binyamin Netanyahu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Anlaşma masada kaldı, Suriye ordusu harekata başladı

Anlaşma masada kaldı, Suriye ordusu harekata başladı

Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.