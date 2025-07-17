HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Nevşehir'de acı olay! Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Nevşehir’de elektrik akımına kapılan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Nevşehir'de acı olay! Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti
Begüm Özkaynak

Olay, Kıratlıoğlu Mahallesi Alçıhan Sokak'ta bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki İdris A.'yı mutfakta kombinin altındaki ucu açık termostat cihazına bağlı olan kabloya teması sonucu elektrik çarptı. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan küçük çocuk, kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 4 yaşındaki çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Süveyda'da çatışmalar yeniden başladıSüveyda'da çatışmalar yeniden başladı
Görevden uzaklaştırılmıştı! Seçim tarihi duyurulduGörevden uzaklaştırılmıştı! Seçim tarihi duyuruldu

Anahtar Kelimeler:
Nevşehir elektrik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Katilin ses kaydı ortaya çıktı: "Verdiğin ifadeyi biliyorum"

Katilin ses kaydı ortaya çıktı: "Verdiğin ifadeyi biliyorum"

AK Partili Mehmet Ergün Turan'dan tutuklu CHP'li isim hakkında çağrı!

AK Partili Mehmet Ergün Turan'dan tutuklu CHP'li isim hakkında çağrı!

İmamoğlu'ndan MHP ve DEM'e çağrı! "Kendinizi ayrıştırın"

İmamoğlu'ndan MHP ve DEM'e çağrı! "Kendinizi ayrıştırın"

Zincir market HAKMAR sahibi Zeki Doruk’un kasasından vasiyetname ve dua çıktı! Mal varlığını FETÖ’ye bırakmış

Zincir market HAKMAR sahibi Zeki Doruk’un kasasından vasiyetname ve dua çıktı! Mal varlığını FETÖ’ye bırakmış

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligindeki rakibi açıklandı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligindeki rakibi açıklandı

Memurlar dikkat! Bu akşam yayımlanıyor: Yarı zamanlı çalışma hayata geçiyor

Memurlar dikkat! Bu akşam yayımlanıyor: Yarı zamanlı çalışma hayata geçiyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.