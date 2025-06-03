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Nevşehir'de feci kaza! Süt tankeri ile otomobil çarpıştı

Nevşehir'de süt tankeri ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Nevşehir'de feci kaza! Süt tankeri ile otomobil çarpıştı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Hacıbektaş ilçesi Avuç köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen süt tankeri ile Fedai Çelebi yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATLARINI KAYBETTİLER

Ekiplerin yaptığı kontrolde otomobildeki Fedai Çelebi ile yanında yolcu olarak bulunan Ruhande Tandoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler kaza yerindeki incelemenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırılırken, tanker şoförü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Nevşehir
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