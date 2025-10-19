HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Nevşehir'de görevi başında rahatsızlanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Nevşehir'de, Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan Ömer Toprakçı görev başında rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Nevşehir'de görevi başında rahatsızlanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Ali Dirikoç Bulvarı'ndaki Kapadokya Alan Başkanlığı Binası'nın giriş katında bulunan Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı'na sabah saatlerinde gelen bir güvenlik görevlisi kapının kilitli olduğu binaya giremeyince gece mesaisinde olan 44 yaşındaki meslektaşı Ömer Toprakçı'yı telefonla aradı.

Toprakçı'nın telefonlara cevap vermemesi üzerine güvenlik görevlisi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye polis ve sağlık ekibinin sevk edilmesinin ardından binanın kapısı çilingir yardımıyla açıldı.

Yapılan kontrolde ekipler, Toprakçı'yı lavabo kısmında yerde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekipleri Toprakçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından kalp krizi sonucu yaşamını kaybettiği değerlendirilen Toprakçı'nın cenazesi otopsi işlemleri için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Malatya’nın Darende ilçesinde ot yangınıMalatya’nın Darende ilçesinde ot yangını
16 yaşındaki anneden dünyaya gelen bebekten acı haber16 yaşındaki anneden dünyaya gelen bebekten acı haber

Anahtar Kelimeler:
Nevşehir Güvenlik görevlisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gece yarısı kabusu! 2 kişiyi katletti, 2 polis 5 vatandaşı yaraladı

Gece yarısı kabusu! 2 kişiyi katletti, 2 polis 5 vatandaşı yaraladı

Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Galatasaray'ın Başakşehir galibiyeti sonrası çok konuşulacak iddia!

Galatasaray'ın Başakşehir galibiyeti sonrası çok konuşulacak iddia!

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Murat Ülker artık Türkiye'nin en zengin ismi değil! Zirvenin yeni sahibi ünlü iş adamı oldu

Murat Ülker artık Türkiye'nin en zengin ismi değil! Zirvenin yeni sahibi ünlü iş adamı oldu

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.