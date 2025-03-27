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  4. Nevşehir'de iftar tartışması! Ezan 20 dakika geç okundu: İl müftülüğünden açıklama

Nevşehir'de iftar tartışması! Ezan 20 dakika geç okundu: İl müftülüğünden açıklama

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
27.03.2025 21:07
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Nevşehir'de ezan 20 dakika geç okundu. Yapılan açıklamada sorunun teknik bir arızadan olduğu kaydedildi. İl Müftülüğü "Oruçlar vaktinden önce açılmamış olduğu için vatandaşlarımızın oruçları bozulmamıştır. Dolayısıyla oruçlarının kazasını veya keffâretini gerektirecek bir durum söz konusu değildir" dedi.

Nevşehir'de iftar tartışması! Ezan 20 dakika geç okundu: İl müftülüğünden açıklama

Nevşehir'de 19.06'da okunacak akşam ezanı teknik arızadan dolayı 20 dakika geç okundu. İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, okunan ezanın sistemdeki arıza nedeniyle duyulamadığı, 19.06'da orucu açanların oruçlarının bozulmadığı ifade edildi.

"VATANDAŞLARIMIZIN ORUÇLARI BOZULMAMIŞTIR"

İftar vaktinin saat 19.06 itibarıyla başladığı, ezanın teknik sorun nedeniyle duyulamamasının tutulan oruca zarar vermediği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunun da bildiği üzere Nevşehir'de ezanlarımız uzun yıllardır 'merkezi ezan sistemi' ile okunmaktadır. Merkezi ezan sistemi Alibey Camiinde bulunmaktadır. Bu akşam iftar vaktinde akşam ezanını okumak üzere görevlimiz Halil Arı merkezî ezan sistemini açıp ezan okumak istemiştir, ortaya çıkan teknik soruna kısa sürede müdahale edilse de ezan sesi minarelerimizden ancak ilerleyen dakikalarda duyulabilmiştir. Oruçlar vaktinden önce açılmamış olduğu için vatandaşlarımızın oruçları bozulmamıştır. Dolayısıyla oruçlarının kazasını veya keffâretini gerektirecek bir durum söz konusu değildir. Tuttuğumuz oruçların kabulü dileğiyle kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: İHA

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