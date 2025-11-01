HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Nevşehir’de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 şüpheli, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Nevşehir’de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ürgüp ilçesi Ayvalı köyünde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Nevşehir’de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı 1

GÖZALTINA ALINDILAR

Operasyonda A.K., İ.K., Ö.A., H.A., İ.A., M.B., G.A. N.A., Ş.K. ve C.A. yakalandı. Yapılan aramalarda 292.6 gram kubar esrar, hassas terazi, 7.24 gram metamfetamin, 6 uyuşturucu içme aparatı, 3 tabanca, 1 tabanca gövdesi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 66 fişek, 3 şarjör, 400 gram barut, 5 bıçak, 4 tabanca kabzası, 6 sikke ve tarihi eser niteliğinde 1 yüzük ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheli, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Nevşehir’de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı 2

(DHA)
Kaynak: DHABu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayıp olarak aranan Miraç uçurum dibinde ölü bulunduKayıp olarak aranan Miraç uçurum dibinde ölü bulundu
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralıKontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Nevşehir uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yasa dışı bahisle mücadele eylem planı yürürlükte

Yasa dışı bahisle mücadele eylem planı yürürlükte

Herkes evleri boşaltırken, o altınlarının peşine düştü!

Herkes evleri boşaltırken, o altınlarının peşine düştü!

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

Yeşilçam efsanesinin feci ölümü! Karşıdan karşıya geçmek isterken...

Yeşilçam efsanesinin feci ölümü! Karşıdan karşıya geçmek isterken...

Merkez Bankası'ndan bomba karar! Altın için tahminler alt üst oldu

Merkez Bankası'ndan bomba karar! Altın için tahminler alt üst oldu

Faaliyet izinleri iptal edilmişti! Kullanıcı bakiyeleri ne olacak? Papara'dan açıklama geldi

Faaliyet izinleri iptal edilmişti! Kullanıcı bakiyeleri ne olacak? Papara'dan açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.